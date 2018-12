May võitis usaldushääletuse Briti võimuparteis

Briti peaminister Theresa May võitis kolmapäeva õhtul usaldushääletuse valitsevas Konservatiivses Parteis, teatas tooride saadikurühm alamkojas.

May jätkamist toetas 200 ja vastu oli 117 konservatiivide saadikut alamkojas. Ta vajas parteijuhiks ja peaministriks jäämiseks vähemalt 159 poolthäält, vahendas BNS.

"Täna õhtul korraldatud hääletuse tulemus on, et erakonna parlamendifraktsioonil on usaldus Theresa May vastu juhina," ütles hääletuse läbiviimist korraldanud konservatiividest saadikute komitee juht Graham Brady.

Usaldushääletuse võit tähendab, et parteikaaslased ei saa Mayle uuesti umbusaldust avaldada varem kui aasta pärast. Küll aga võivad peaministri suhtes alamkojas umbusaldushääletuse algatada opositsioonilised leiboristid.

"Suured õnnitlused Theresa May´le, kelle visadus, vastupidavus ja sündsus jäid taas kord peale ja andsid talle võimaluse teha meie riigi jaoks teoks Brexit," kirjutas välisminister Jeremy Hunt pärast hääletust Twitteris.

Üks May valjuhäälsemaid kriitikuid tooride seas ja nn kõva Brexiti eestkõnelejaid Jacob Rees-Mogg nimetas hääletustulemust peaministri jaoks "kohutavaks tulemuseks".

Rees-Moggi sõnul näitab hääletustulemus, et enamik valitsusse mittekuuluvaid konservatiivide parlamendisaadikuid ei toeta peaministrit. "On selge, et tal ei ole alamkoja usaldust ja ta peaks vabastama oma ametikoha kellelegi, kellel see on," ütles ta.

Varem teatati, et May on andnud oma erakonnakaaslastele lubaduse mitte viia konservatiivid 2022. aastal kavas olevatele korralistele valimistele ja lahkuda enne seda parteijuhi kohalt.

May umbusaldamise algatasid konservatiivide käremeelsema tiiva liikmed, kes ei ole rahul valitsuse Brexiti leppega ja iseäranis May otsusega lükata edasi algselt teisipäevale kavandatud alamkoja hääletus selle üle.

Peaminister lubas pärast hääletuse edasilükkamist, et alamkoda saab Suurbritannia lahkumislepingu ja sellele lisatava poliitilise deklaratsiooni üle hääletada enne 21. jaanuari.

Varem kolmapäeval ütles May, et peaministrivahetus paneks Brexiti kas seisma või lükkaks selle edasi.

Praegu kõrvale astumine "ähvardaks meie riigi tulevikku ning looks ebakindlust ajal, mil saame seda endale kõige vähem lubada", lausus ta.

"Teineteise purukskiskumisele veedetud nädalad loovad vaid rohkem lõhesid... Olen valmis töö lõpuni viima," rõhutas valitsusjuht.

Neljapäeval ja reedel osaleb May Brüsselis Euroopa Liidu korralisel tippkohtumisel, kus ta püüab veenda oma kolleege andma Briti valitsusele täiendavaid tagatisi lahkumisleppe Põhja-Iirimaad puudutava osa kohta, et veenda mässulisi parteikaaslasi lepet toetama.