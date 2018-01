Meditsiiniettevõtte juht eitab Neglasonile altkäemaksu maksmist

Jõhvi volikogu esimehele Niina Neglasonile suures ulatuses altkäemaksu andmises kahtlustatav OÜ Corrigo juhatuse esimees Tiiu Sepp ütles, et tema südametunnistus on puhas ja ta on Neglasonile ainult palka maksnud.

Jõhvi volikogu esimehele Niina Neglasonile suures ulatuses altkäemaksu andmises kahtlustatav OÜ Corrigo juhatuse esimees Tiiu Sepp ütles, et tema südametunnistus on puhas ja ta on Neglasonile ainult palka maksnud.

Volikogu esimees Neglason töötab ühtlasi Corrigos. Sepp rääkis, et 9. jaanuari hommikul tulid talle koju kaitsepolitseinikud ja teatasid, et ta on kinni peetud. "Ma tegelikult kartsin, et kui tulevad võõrad inimesed koju, siis on midagi juhtunud mu lastega. See oli kergendus, et altkäemaks. Ma tean, et ma ei ole mingisuguseid maksusid või raha kellelegi andnud. See saab olla ainult eksitus," vahendas BNS Sepa sõnu Postimehele.

OÜ Corrigo osutab sotsiaalja tervishoiuteenuseid, volikogu esimees Neglason töötab seal töötervishoiuarstina ja teeb töövõime ekspertiisi. Sepa sõnul tunneb ta Neglasoni juba ligi 20 aastat, alates sellest, kui ta Corrigo juhatajana tööle hakkas. "Neglason juba töötas siin. Ta on töötanud algul neuroloogina, vahepeal oli eraarst, siis oli hooldusosakonnas arst ja siis andis ja annab ka praegu loenguid sõltuvushäirega inimestele.

" Alates 2016. aasta juulist, kui algas töövõime hindamine, töötab Neglason Corrigos töötervishoiuarstina. "Kus see kirjas on, et ta ei tohiks meie juures töötada?" küsis Sepp. "Igal pool on ju nii, et ega volikogu esimees ole palgaliselt täistöökohaga vallavalitsuses, volikogu esimees võib töötada siin ja seal," ütles ta. "See, et töötasu loetakse altkäemaksuks, on absurdne. "

Sepa sõnul on Neglason Corrigos tööl käsunduslepingu alusel ja saab palka iga kuu. Viimase pooleteise aasta jooksul on Neglason Sepa sõnul töötasu saanud alla 100 000 euro. "Kõik maksud on makstud," kinnitas Sepp.

Kahtlustuse järgi võttis Neglason altkäemaksu 2016.–2017. aastal kokku üle 40 000 euro selle eest, et Jõhvi vallavolikogu teeks Corrigole soodsaid otsuseid. Täpsemalt otsustas Jõhvi volikogu anda Corrigole üürile linna ruumid. "Kui küsisime Jõhvi valla käest, kas neil on ruume noorteosakonna jaoks, pakuti meile üht, aga et tingimused tuleb saada läbi volikogu," rääkis Sepp Postimehele.

Corrigo pöörduski volikogu poole ja seal otsustati, et teatud tingimustel võib ettevõte need ruumid üürile saada.

Volikogu esimees Neglason tunnistas neljapäeval rahvusringhäälingule, et oleks pidanud end volikogus selle otsuse tegemise juurest taandama. Sepp pole selles kindel. "Ma ei tea seadust ja ma ei tea, kas temagi teab," ütles ta. "Ma ei saa absoluutselt aru, minu jaoks on see täiesti naeruväärne. Renditingimused on üpris karmid. Me renoveerime, peame kommunaalmakse maksma ja siis pandi veel rent ka – et sellistel tingimustel saate."

Veel kahtlustatakse Jõhvi vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhti Sirli Tammistet toimingupiirangu rikkumises.