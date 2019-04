Täna kell 21.30 algav Tallinna Televisiooni saade "Meedia keskpunkt" räägib nii kontserdist „Kõigi Eesti Laul”, Soome parlamendivalimistest kui ka Julian Assange'ist. Helsingis valimisi jälgimas käinud Mart Ummelas arutleb koos kaassaatejuhtide Urmi Reinde ja Heimar Lengiga, miks läksid põhjanaabritele niivõrd palju korda just keskkonnaga seotud teemad.

"Meedia keskpunkt" võtab luubi alla ka meie ajakirjanduses teenimatult vähe tähelepanu pälvinud nüansi Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa intervjuust Õhtulehele. Kogu aeg on nii meedia kui poliitilised konkurendid ilkunud Keskerakonna kallal, et sellel on koostööprotokoll Vladimir Putini koduparteiga Ühtne Venemaa. Nüüd selgub aga, et Reformierakonnal on koostööleping kommunistidega Hiinas. Põlluaas meenutab intervjuus Riigikogu väliskomisjoni reisi Hiinasse: "Meie delegatsioonis oli ka Keit Pentus-Rosimannus ja Hiina kompartei kõrged juhid ütlesid, et kui tore, Reformierakond - meil on teiega ju koostööleping! Pentus-Rosimannus läks näost punaseks ja kui me pärast küsisime, et kuidas selle lepinguga on, siis ta selget vastust ei andnud."

