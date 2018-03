Meedia: närvimürk jõudis Suurbritanniasse Skripali tütre pagasis

Briti luureorganid kahtlustavad, et närvimürk, millega endine Vene topeltagent Sergei Skripal ja tema tütar Julia kokku puutusid, jõudis Moskvast Londonisse reisipagasis.

Luureteenistuste hinnangul sattus ülitugev närvimürk Novitšok 33-aastase Julia Skripali reisipagasisse näiteks mõne riideeseme, kosmeetikatoote või Suurbritannias avatud kingituspakiga, vahendas BNS The Telegraphi.

Julia Skripal oli lennanud Moskvast Suubritanniasse 3. märtsil ehk päev enne mürgitust. Luureametnikud kahtlustavad, et mürgitajad olid murdnud Julia Skripali koju enne ärasõitu ja sokutanud närvimürgi tema pagasisse.

Skripal ja tema tütar on mürgituse järel viibinud pea kaks nädalat kriitilises seisundis haiglas.

Politsei hinnangul on Salisburys mürgiga võinud kokku puutuda 131 inimest, kes kõik on kohalike meedikute igapäevase valve all.

Politsei on isoleerinud Salisburys ja selle ümbruses paigad, kus on leitud närvimürgi jälgi või kus arvatakse olevat mürki olnud. Ühtekokku on isoleeritud 24 paika ning see võib nii jääda kuudeks.

Närvimürgi jälgi on leitud muu hulgas Sergei Skripali autost, aga ka restoranist ja pubist, kus Skripalid pühapäeval, 4. märtsil käisid.