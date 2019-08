Meremuuseumi direktor: suvi on möödunud pöörases tempos

Tallinna Meremuuseumi direktor Urmas Dresen ütles, et karta on, et sügise saabudes läheb senine pöörane töötempo ainult pöörasemaks.

Suvi on meremuuseumi jaoks töine aeg, sest meid peamiselt külastataksegi suvel, sellepärast ongi tegemisi hästi palju. Aasta lõpus oleme liikumas Paksu Margareta avamise suunas, seetõttu tuleb ka osadele inimestele puhkust anda. Sügis tuleb hästi tihe.

Merepäevad, mis mõnda aega tagasi läbi said, olid väga rahvarohked. Ilm oli meile soodne, väga palju inimesi sai vee peal käia, osalejaid oli kümneid ja kümneid tuhandeid. Ja mitte ainult meil, vaid ka Kakumäe sadamas ja Noblessneris, rahvast oli ka kesklinnas ning see kõik annab kokku ühe hea koosluse.

Tänavu suvel oleme ka seotud Antarktika 200 projektiga, Meremuuseum püüab anda oma osa sellesse, et see projekt saaks väärikalt kajastatud.

Just olid siin konverentsid Kielis ja üks kultuurisündmus Kopenhagenis, ja nüüd järgmisena on tulemas kliimaprobleemidele pühendatud konverents Göteborgis. Sealt suundume laevaga Oslosse, kus on taaskord päevakorral polaarekspeditsioonide teema.

Ei saa jätta mainimata, et Lennusadamas toimub nüüd nädalavahetusel teist korda Ironman (maailmakuulus triatlon — toim).

Seejärel jätkame ettevalmistusi ekspositsiooni avamiseks Paksus Margaretas. Praegu koos ehitajatega. Nii et ajagraafik on pingeline. Aga selle tulemusena loodame novembri lõpuks avada Paksu Margareta uue sisu ja ekspositsiooniga juba kõigile.

Suve olen saanud nautida küll! Eelmisel nädalavahetusel oli ju Viljandi folk ja ka Viljandi järvevesi oli soe! Kuigi mul puhkust ei ole olnud, siis kõik hetked, kui olen kusagil veekogu lähedal olnud, on vesi ka ära proovitud: nii meri, järv kui ka jõgi.

Karta on, et sügis läheb sama tempokalt edasi, Mariehamnis on ülemaailmne meremuuseumite kokkutulek. 21. septembriks jõuab neist osa meie lennusadamasse meiega tutvuma.