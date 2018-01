MERILIN: Ühistransport on kasulik igas eas inimestele

"Üleüldse olen tasuta ühistranspordi süsteemiga rahul. Bussid ja trammid võiksid õigeaegsemalt käia rohkem, aga pole hullu," ütles Merilin.

"Nii palju kui ma kasutan ühistransporti, olen sellega rahul. Umbes kord nädalas," sõnas Merilin. "Arvan, et ühistransport on kasulik igas eas inimestele. Mina ei ole Tallinnast pärit ja siis pidin mõned aastad tagasi ka pileteid kogu aeg ostma. Ma olin siis tudeng, kuid ei ütleks, et see oli suur väljaminek."

"Üleüldse olen tasuta ühistranspordi süsteemiga rahul. Bussid ja trammid võiksid õigeaegsemalt käia rohkem, aga pole hullu," sõnas Merilin.

Pikemalt vaata videost.