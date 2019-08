Merivälja kodukohvikud tulevad taas!

25. augustil 2019 kell 11-19 avavad Tallinnas Merivälja rohelises asumis 21 koduaeda oma aiaväravad ja muutuvad kodukohvikuteks.

Kõikjal üle Eesti on populaarsust kogunud kodukohvikud, mis on ühe küla, valla või kogukonna inimesi lähedasemaks muutnud. Tallinnas on kogukonna tunnet raskem luua, kuid Merivälja kodukohvikud on kolme aastaga suutnud juba palju sildu tekitada pealinna väikses asumis. Osavõtjad on kirjeldanud üritust järgnevalt: "Kohvikutepäeva erilisus seisneb selles, et kuigi kõik kohvikud on üle Merivälja laiali hajutatud, on ikkagi tunne, nagu teeksime midagi suurt ühiselt ja sellega kasvab meie kogukonna tunne".

Kokku tuuakse erinevad maitsed alates Merivälja salajastest retseptidest kuni Itaalia ja Tai köögini. Kohvikutes on erinevad hõrgutised veganitele, esindatud on ka üks a la carte kohvik, lastel on võimalus ise suhkruvatti valmistada ning seikluspargis mängida. Lisaks saad soetada kohalikke käsitöötooteid ja mõnes kohvikus on avatud ka kunstinäitus.

Kohvikutepäevale tuleb külla vähiravifond Kingitud Elu, mis tutvustab oma tööd lähemalt ja kõikidel kohvikukülastajatel ja -pidajatel on võimalus nende tööd annetustega toetada.

Merivälja kodukohvikud panevad sellel aastal erilise rõhu jätkusuutlikkusele ja taaskasutamisele, et leida parimad viisid, kuidas vältida liigset jäätmete teket. Kõiki kohvikupidajaid on eriliselt üles kutsutud kasutama biolagunevaid pakendeid ja nõusid, et tagada jäätmete jätkusuutlik majandamine Meriväljal.

Vaata lähemalt siit või Facebookist Merivälja kodukohvikud.

Kohtumiseni augustikuu viimasel pühapäeval, Meriväljal!