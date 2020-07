Merivälja lasteaed sai uue direktori

"Merivälja lasteaia uuel direktoril seisab peale igapäevatöö ees veel üks küllaltki keerukas ülesanne, sest uue juhi tööaeg langeb perioodi, kui Merivälja lasteaia praegune hoone läheb lammutamisele ja algab uue maja ehitus," märkis Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Tallinna linnavalitsus kinnitas Pirital asuva Merivälja lasteaia direktoriks Kairi Reiteri.

Merivälja lasteaia uus direktor Kairi Reiter on kõrgharidusega pedagoog, omandanud Tallinna ülikoolis magistrikraadi kunstiteaduses. Ta on töötanud haridusvaldkonnas alates 2002. aastast ja tal on nii praktilise õpetamise kui ka juhtimise kogemus. Kairi Reiter on töötanud erivajadustega noortega Eestis ja viimased kaksteist aastat Suurbritannias. Viimase üheksa aasta jooksul Londonis töötas Kairi Reiter eripedagoogi, õppealajuhataja, direktori kohusetäitja ja lastekaitse juhina. Need kõik on suurt vastutust nõudvad ametikohad. Ta on omandanud juhtimiskvalifikatsiooni, The National Professional Qualification for Senior Leadership (NPQSL).

"Merivälja lasteaia uuel direktoril seisab peale igapäevatöö ees veel üks küllaltki keerukas ülesanne, sest uue juhi tööaeg langeb perioodi, kui Merivälja lasteaia praegune hoone läheb lammutamisele ja algab uue maja ehitus. Usun, et Kairi on nii selleks kui ka kõikideks teisteks põnevateks katsumusteks valmis," sõnas Liinat.

"Loodan, et Merivälja kogukond ja lapsevanemad võtavad uue juhi kiiresti omaks ja lasteaed saab uut hoogu ning Kairi annab uut energiat ka kogukonna arengusse," lisas linnaosavanem.

Kairi Reiter sõnas, et kandideeris Merivälja lasteaia juhi kohale sooviga leida uusi väljakutseid. "Olles hiljuti Eestisse tagasi pöördunud, soovisin uusi väljakutseid ja vahetada töökeskkonda. Asusin hiljuti elama Pirita linnaosasse ja Merivälja lasteaed on minu kogukonna lasteaed," sõnas Kairi Reiter.

Merivälja lasteaia direktor valiti avaliku konkursiga.