Merko alustas Uus-Veerennis ligi saja korteri ehitust

Uus-Veerenni elamuarendusprojekti teise etapi käigus valmib 2020. aasta lõpuks kaheksa hoonet kokku 88 korteri ja nelja äripinnaga.

Uus-Veerenni on Tallinna kesklinna suurim terviklik elamuarenduse ala. Järgmise kümne aasta jooksul rajatakse Veerenni, Vana-Lõuna ja Tehnika tänavate vahele Baltika ja Lutheri kvartalite kõrvale ligi poolsada korterelamut. Hoonete esimestele korrustele valmivad pinnad väikeäridele ja -büroodele, arenduse hilisemas järgus rajatakse ka lasteaed ja ärihoone.

„Uus-Veerennis kohtub moodne elukeskkond hubasusega, mida pakub koduhoovide haljastamine, väikeäridele atraktiivsete pindade ja elanikele turvalise liiklemise võimaluste loomine. Terviklikult läbi mõeldud plaan nii iga korteri kui tervikarenduse tasandil lisab iga ehitusetapiga uusasumile väärtust,“ ütles Merko Ehitus Eesti kinnisvaraarendusdivisjoni direktor Tiit Kuusik.

Uus-Veerenni arendusprojekti teise etapi käigus ehitatakse 2020. aasta lõpuks Veerenni tänava äärde neli kolmekorruselist viilkatusega linnavillat, kus igal perel on oma privaatne korrus. Pille tänava äärde rajatakse kaks nelja- ja kaks kuuekorruselist korterelamut, mille esimestel korrustel on äripinnad.

Uus-Veerenni esimesed kaksteist hoonet valmivad 2019. aasta lõpuks. Esimese etapi 137 korterist on omaniku leidnud ligi sada. Müüdud on ka kõik kaheksa äripinda, millele on tulemas teeninduspinnad kohviku ja juuksuri jaoks, aga ka ettevõtete bürood või müügiesindused.

Uus-Veerenni hoonete vahele rajatakse haljastatud sisehoovid, hubased puhkealad, lehtlad ning laste mänguväljakud. Liiklemiseks ehitatakse välja Pille ja Tiiu tänavad. Parkimine viiakse hoonete alla küttega parkimiskorrusele, kus asuvad ka panipaigad ning jalgrataste hoiukohad. Paljudel korteritel on lodžad ja esimese korruse korteritel avarad terrassid.

Uus-Veerenni korterelamud on B energiaklassiga. Hoonete fassaadidel kasutatakse väärikaid ja lihtsalt hooldatavaid materjale – tellist, klaasi ja terast. Korterites on soojustagastusega sundventilatsioon ja ruumipõhiselt juhitav vesipõrandaküte. Sisekliima, läbipääsude ja erinevate näitude juhtimine on läbi automaatika võimalik nii korteri seinalt kui ka interneti vahendusel.

Uus-Veerenni ühe- kuni neljatoaliste korterite suurused jäävad vahemikku 34–118 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad on vahemikus 2457–3511 eurot.

Merko ehitusjärgus arendusprojektid on Uus-Veerenni elukvartal, Pikaliiva elurajoon, Rand linnavillad ja Matilda maja Tallinnas ning Tähepargi elukvartal Tartus. Müügis on viimased korterid Noblessneri sadamalinnaku Staapli kvartalis ja eelhuvi saab registreerida Lahekalda arendusprojekti suhtes.