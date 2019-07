Mertsina: tugev palgakasv toetab jaemüügi suurenemist

Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul toetab jaemüügi suurenemist tugev palgakasv.

Statistikaameti teatel suurenes jaekaubandusettevõtete müügitulu juunis eelmise aasta sama kuuga võrreldes püsivhindades 3 protsendi võrra 635 miljoni euroni.

Tööstuskaupade kaupluste müügitulu suurenes eelmise aasta juuniga võrreldes 4 protsenti. Müügitulu suurenes viiel ja vähenes kahel tegevusalal. Enim kasvatasid oma müügitulu tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplused, kus müük suurenes aastaga 12 protsenti, teatas statistikaamet teisipäeval.

"Kuigi kahel viimasel kuul on müügitulu kasv aeglustunud, on selle aasta esimese poolaasta kaubandusettevõtete müügitulu mahukasv oluliselt tugevam kui eelmistel aastal ning on jõudnud ligi 5 protsendiga taas kolme aasta taguse kasvu lähedale," märkis Mertsina pressiteate vahendusel.

Kaubandusettevõtete müügitulu mahukasv aeglustus aastatel 2015-2018 ning suurenes möödunud aastal vaid protsendi võrra. Aeglustumise üheks olulisemaks põhjuseks oli Mertsina sõnul inflatsiooniga kohandatud palgafondi ehk makstud kogupalga kasvu aeglustumine. Möödunud aasta teisel poolaastal palgafondi kasv taas kiirenes ning suurendas sellega ka tarbimist.

"Vaatamata müügitulumahu kasvu aeglustumisele mitmel aastal, on jaekaubandusettevõtetel majanduskriisi järgsetel aastatel üldiselt hästi läinud – viimase üheksa aastaga on nende müügitulu suurenenud kokku 66 protsenti (sel aastal 7 protsenti) ning inflatsiooniga kohandatuna 35 protsenti," ütles peaökonomist.

Palgakasv jääb tema hinnangul veel vähemalt lähiajal väga tugevaks, inflatsioon eelmise aastaga võrreldes aeglustub, intressimäärad püsivad madalad ning Eesti tarbijate kindlustunne on jätkuvalt väga tugev – need tegurid toetavad tarbimise kasvu. Lisaks sellele tööhõive kasvab, mis toob täiendavat palgamahtu tarbimisse.

Mertsina rääkis, et pikemas ettevaates Eesti rahvaarv ja tööealine elanikkond väheneb ning palgakasv aeglustub, mis mõjuvad tarbimise ja kaubandusettevõtete müügitulu kasvule pidurdavalt.

"Samuti on nii tööealise elanikkonna suurenemine ja rahvastiku ostujõud piirkonniti väga erinev. Statistikaameti prognoosi järgi suureneb rahvaarv vaid Harju- ja Tartumaal, samas kui juba kümne aasta pärast on see pooltes maakondades kümnendiku või enamagi võrra väiksem. Rahvaarvu vähenemine piirab aga kohalikku majandusaktiivsust ning ka tarbimist," lisas Swedbanki peaökonomist.