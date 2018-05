metoo - lintšimine või õigluse võit?

Tallinna Televisioon korraldab saate "Ajurünnak" raames paneeldiskussiooni ahistamisskandaalidest ehk #metoo liikumisest. Osalevad kunstnik Sandra Jõgeva, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, sotsiaalteaduse magister Maria Kaljuste ja kommunikatsiooniekspert Ivo Rull.

Mis on #metoo liikumine?

#metoo vaimus tulevad välja ahistamisjuhtumid paljude aastate tagant. Ahistamises süüdistatavad satuvad avaliku meelepaha ja isegi töö kaotuseni ilma kohtu poolt süüdi mõistmata. On see õige, et inimesi karistatakse pelgalt süüdistuste eest?

#metoo liikumist juhib sõna otseses mõttes meedia. Ilma sotsiaalmeedia plahvatusliku infoleviku ja avalikustamist pooldavate ajakirjanike, ei oleks saanud need skandaalid puhkedagi. Kas ajakirjandus kui neljas võim kehtestab ennast?

Päevakajalist arutelu on kõik oodatud tasuta kuulama esmaspäeval (21. mail) kell 19.00 Apollo raamatupoes, Solarise Keskuses.

Diskussiooni modereerib Tallinna Televisiooni saatejuht Toomas Kask.

Sissepääs on tasuta ja huvilistel on võimalik pärast vestlusringi pöörduda küsimustega esinejate poole. Ürituse kogupikkus tund aega.

Toimub avalik salvestus, mis läheb Tallinna Televisiooni eetrisse 30. mail kell 22:00 "Ajurünnak" nime all. Kohale on oodatud ka ajakirjanikud. Võimalusel jagavad esinejad pärast ürituse lõppu intervjuusid.