"Digitaalsed oskused, mis veel mõnda aega tagasi kuulusid kitsamale arvutiteaduse või tehnoloogiaõppe õppekavaga õpilaste ringile, on nüüd kogu haridusspektri prioriteedid. Õpilastel peavad olema need oskused, et konkureerida uues ja tärkava majandusega riikides," rääkis Microsofti haridussektori äriarendusjuht Evaldas Stalioraitis.

Eelmisel nädalal toimus haridusele pühendatud rahvusvaheline tippkohtumine "Global Education Industry Summit 2019: "Data in Education", millele järgnes ka kahepäevane keskkooliharidusele pühendatud praktikum, kus valdkonna parimad mõtestasid ühiselt tuleviku ühiskonda. Koolitusprogrammi eesmärk oli kaardistada peamised digitööriistad keskkooli hariduses.

Nädal hiljem avalikustas tipptasemel koolitusel "Education Focus Week" osalenud Microsofti Kesk- ja Ida-Euroopa haridusvaldkonna juht 24 riigis, Albena Spasova, õpilasest lähtuvad mõtted, mis ta haridusnädalalt kaasa võttis. "Tänapäeva õpilastel on täiesti teistmoodi lähenemine ning ootused haridusele ja sellele, mida on võimalik teadmiste omandamise kaudu saavutada," märkis Spasova.

Spasova tõi eraldi välja muutuvas keskkonnas õpetajate rolli, kellel on võrreldes varasemaga hoopis teised ootused. "Peamine debatt tehnoloogia ja klassis toimuva vahel on koondunud ligipääsu, võrdsuse ja õpilaste võimestamise ümber, kuid see eeldab teadmist, mis tehnoloogiat meil koolidesse ja eraldi klassidesse vaja on. Me peame toetama õpetajaid hariduse edasiandmises keset paradigmaatilist muutust. Äärmiselt oluline on valida õige tehnoloogiavaldkonna partner."

Üritustel osalejad nõustusid üksmeelselt, et nõuded tööotsijale muutuvad ja laienevad tööturul kiiresti. IDC (International Data Corporation) poolt läbi viidud ja Microsofti poolt tellitud uuringust selgus, et kesk- ja ida-Euroopa ettevõtted, kes on kasutusele võtnud pilvetehnoloogiad, tekitavad 35% suuremat nõudlust digitaalsete oskustega inimeste järele. Paljud ettevõtted seisavad silmitsi uut sorti kriisiga: ainult 3,5% Kesk- ja Ida-Euroopa riikide töötajatest täidab täna täielikult digitaalsete oskuste vajadusi.

Eelmisel nädalal Tallinnas toimunud "Education Focus Week" haridusteemaliste ürituste sarja osalejad kaardistasid tänased peamised haridusvaldkonna väljakutsed:

Digitaalseks muutuseks vajalike ressursside selgitamine

Koolide vahelise teabevahetuse kiirendamine

Toimetulek vajadusega aina suuremaid andmeid töödelda

Arendada oskust õpilasepõhiselt kaasata tehisintellekt haridusse

Microsofti haridussektori äriarendusjuht Baltimaades täiendab, et küsimus pole selles, kuidas asendada senist praktikat. "Küsimus on selles, kuidas harjutada nii õppejõude kui ka tudengeid harjuma efektiivsel, taskukohasel ja lihtsal moel tehnikaga koos töötama ja õppima. Kaasaegsete tehnoloogiate kasutuselevõtt hariduses on esmatähtis teema kogu regioonis laiemalt."

Korraldajate sõnul on PISA testide põhjal Euroopa parimate haridustulemustega väikeriik Eesti parim koht selliste arutelude korraldamiseks ning haridusele, tehisintellektile ja suurandmetele pühendatud tippkohtumisi läbi viimiseks.