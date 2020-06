Mida tasub teada suvel autoga ringi reisides?

"Millegipärast on levinud arvamus, et näiteks Lätti ja Leetu minnes pole kindlustust vaja, veel vähem mõeldakse sellele siinsamas kodumaal puhates. Ootamatusi ja tõrkeid tekib siiski kõikjal," tõdes ERGO reisikindlustuse tootejuht Annika Mällo.

Kätte on jõudnud suvepuhkuste aeg, mille paljud veedavad autoga ringi rännates, sest kaunid paigad nii Eestis kui lähiriikides väärivad avastamist. Selleks, et puhkus läheks võimalikult sujuvalt, tasub läbi mõelda, kuidas kaitsta oma tervist ja vara ning mida teha siis, kui sõidukiga midagi juhtub.

"Näeme, et kuigi välisriikidesse reisimine tasapisi taastub, planeeritakse paljud pere- ja puhkusereisid sel suvel siiski Eesti või meie lähiriikidesse. Millegipärast on levinud arvamus, et näiteks Lätti ja Leetu minnes pole kindlustust vaja, veel vähem mõeldakse sellele siinsamas kodumaal puhates. Ootamatusi ja tõrkeid tekib siiski kõikjal, mistõttu tasub end erinevate reisikaitsetega kurssi viia," ütles Mällo.

Mällo toob välja mõned kasulikud soovitused, millele enne puhkusele minekut tähelepanu pöörata.

Euroopas ringi reisides võta kaasa Euroopa ravikindlustuskaart

Euroopa ravikindlustuskaardi saab endale tasuta tellida eesti.ee keskkonnast ja see saadetakse postiga koju. Tasub aga tähele panna, et Euroopa ravikindlustuskaart ei paku täielikku kaitset, mistõttu tuleks ka reisikindlustust soetades valida juurde meditsiiniabi ehk tervisekindlustus. Reisikindlustuse tervisekindlustus aitab katta need kulud, mida ei kata ravikindlustuskaart – näiteks arsti poole pöördumisel visiiditasud, meditsiinilise transpordi kulud ja vajadusel meditsiinilise transpordi koduriiki. Haigekassa poolt mittehüvitatavaid teenuseid võib olla rohkemgi, sest kõik sõltub sihtriigi haigekassa reeglitest.

Reisile minnes tee reisitõrke kindlustus

Reisitõrke kindlustus aitab ootamatutel juhtudel, kui reis peab pooleli jääma või esinevad takistused, mis ei võimalda reisil tavapäraselt jätkuda. Näiteks võib juhtuda, et reisil toimunud liiklusõnnetuse tõttu vajab auto remonti. Autoga juhtunud kahjud aitab ka välismaal katta kaskokindlustus, kuid selleks, et reisiseltskond ei peaks koju naasma või hotellitoas vahepealse aja ootama, kaetakse reisitõrke kindlustuse olemaolul rendiauto kulu. Nii saab puhkust üsna sujuvalt jätkata ja kasutada ka esialgselt planeeritud ööbimisi.

Mõnel teisel juhul võib reisitõrge aga katta koju naasmise kulud – näiteks kui auto remont võtab kauem aega kui reis kestab, autot ei ole võimalik üldse remontida või reisijate soov on koju tulla, mitte rendiautoga edasi sõita. Ühtlasi pakub ERGO kindlustus alates sellest suvest ainsana Eestis reisi ärajäämise ja katkemise kaitse ka Eesti-sisestele reisidele.

Autoreisile minnes kaalu pagasikindlustust

Kui sõidukiga midagi juhtub, pöördu autoabisse

Enne autoreisile minekut uuri, kas sinu kasko- või liikluskindlustuspoliis katab ka ööpäevaringset autoabi teenust. Autoabi aitab katkise rehvi korral vahetada ratast, annab tühjenenud aku korral käivitusvoolu, toob ootamatult tühjaks saanud paaki kütust, et jõuaksid lähimasse tanklasse; või kui selgub, et sõiduk edasi sõita ei saa, pukseeritakse see lähimasse remonditöökotta või hoiukohta. Eestis asetleidnud juhtumi korral viiakse reisijad Eesti piires sihtpunkti. Kui sihtpunkt on Eestist kaugemal, viiakse reisijad Eesti piires lähimasse soovitud punkti, kust on võimalik reisi jätkata.

Veendu, et sinu reisikindlustus ikka kehtib

Kui sul pole pikaajalist reisikindlustust, siis sõlmi kindlustus enne reisi algust kogu reisi ajaks ehk kodust lahkumisest kuni koju naasmiseni. Kui reisil olles selgub, et see venib planeeritust pikemaks, siis on võimalik reisi lõpukuupäeva muuta, sellest kindlustusseltsi õigeaegselt teavitades.

Ole kursis koroonaviirusest tingitud nõuete ja välistustega

Tasub teada, et epideemia ja pandeemia on enamiku kindlustusseltside puhul reisikindlustuse tingimuste järgi üldvälistuseks ehk kui reis jääb ära või katkeb otseselt või kaudselt seoses epideemia või pandeemiaga, ei kuulu kahju hüvitamisele. Välisriikidesse reisides tasub jälgida välisministeeriumi kodulehel olevat infot – kas valitud sihtriigi piirid on avatud ning millised on riiki sisenedes ja sealt saabudes karantiinitingimused. Olukord võib muutuda iga päevaga.