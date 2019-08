Sumedatel augustiõhtutel on loomaaias võimalik nautida imelisi muusikahelisid: taas kutsuvad loomaaed, loomaaia sõprade selts ja muusikute fond PLMF kõiki muusika- ja loomasõpru kolmel kolmapäevaõhtul kell seitse algavatele klassikakolmapäeva kontsertidele.

Lisaks kauni muusika kuulamisele, saab nii enne kui pärast kontserti läbi loomaaia jalutades uudistada, mida teevad vööthüäänid, lumeleopard, gaur ja teisedki videvikku armastavad loomaaiaasukad.

Prantsusmaalt Zoodysseest tuli teade, et neil on õnnestunud euroopa naaritsatelt järglasi saada. Tegu on Prantsusmaal tehistingimustes sündinud esimese pesakonnaga. Mõlemad õnnelikud naaritsavanemad on pärit Tallinna loomaaiast: 2016. aasta sügisel kolis sinna Hiiumaal peedilisandiga kotlettide näppamisega vahele jäänud emane naarits Rosin ja 2018. aasta märtsis järgnes talle nooruke, aga juba poegi andnud isane Zazu. Prantsusmaal sündinud pesakonnas on neli poega, kelle eest Rosin usinasti hoolt kannab.

Läinud laupäeval sündisid kolm türgi okashiire pojukest, sel kolmapäeval, viimasel juulipäeval aga nägi ilmavalgust ida-sinilamba tall.

Hülgepoeg Virgo võttis nädal keskel julguse kokku ja ujub nüüd koos vanematega suures basseinis. Aeg-ajalt tuleb veel ette nagistamist emaga, kes passib võimalust teda loibadest sikutada, kuid Virgo paneb siis mulistades ja loibadega vett pekstes vastu ega lase endale liiga teha.

Takiinide aediku juures õitseb trompetipuu. Õide on puhkenud ka üks tulbipuu, mis kasvab otse ameerika piisoni vaateplatvormi kõrval.

Loomaaeda saabuvad juba esimesed heade inimeste poolt loomaaialoomadele kasvatatud köögiviljad. Nädala algul toodi loomaaeda kaks suurt kotitäit suuri suvikõrvitsaid. Reedel aga sõidutas kullerfirma DPD Eesti Põlvamaalt Kalda talust kohale kaks euroalusetäit kurke.

Augustikuus esitletakse ja tutvustatakse elevantide ja ilveste elukeskkonna rikastamist ja toitmist. Huvilised on oodatud kuulama-vaatama kolmapäeviti ja reedeti.

Tiigrioru projekteerimishange (viitenumber 211862) läks registrisse üles juulikuu viimasel päeval.