"Keskerakond on esimese erakonnana sõnastanud valimiste ühed kindlasti olulisimad küsimused, milledeks on 100-eurone pensionitõus ja omastehooldus," ütles Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb. "Need on Eesti ühiskonna valupunktid, mis kõnetavad nii eakaid kui ka noori. Meie eakate hakkamasaamine puudutab meid kõiki ja seda vägagi otseselt."

"Keskerakond on esimese erakonnana sõnastanud valimiste ühed kindlasti olulisimad küsimused, milledeks on 100-eurone pensionitõus ja omastehooldus," ütles Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb. "Need on Eesti ühiskonna valupunktid, mis kõnetavad nii eakaid kui ka noori. Meie eakate hakkamasaamine puudutab meid kõiki ja seda vägagi otseselt."

EMORi reitinguid kommenteerides sõnas Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, et tõusu on toonud keskendumine Riigikogu valimiste põhiküsimustele. Reformierakonna jätkuva edu taga on aga lootused uuendusteks ja puhastumiseks.

Korb selgitas, et Keskerakond on esimese erakonnana sõnastanud valimiste ühed kindlasti olulisimad küsimused, milledeks on 100-eurone pensionitõus ja omastehooldus.

"Need on Eesti ühiskonna valupunktid, mis kõnetavad nii eakaid kui ka noori. Meie eakate hakkamasaamine puudutab meid kõiki ja seda vägagi otseselt," rõhutas Korb. Ta avaldas kahetsust, et nii mõnigi erakond peab pensionäride ees seismist populistlikuks ning lausa ristikheina jagamiseks lammastele. "Loodetavasti toovad kevad ja suvi ristikheinale lisaks siiski ka sisulise debati erakondade vahel," ütles ta.

Reformierakonna jätkuvalt kõrget toetust kommenteerides leidis Korb, et vastus on viimase aja meediapildis.

"Kaja Kallase tulek ning ümberkorraldused büroos annavad inimestele usku, et Reformierakond on mingil moel muutuste teel nii seest kui ka väljast. Jääb üle nii loota, kuid erakonna senine vundament, mis põhineb jätkuvalt paraku vastandumisel ja alusetul hirmutamisel, võib lõhkumiseks liiga tugevaks osutuda," tõdes Keskerakonna peasekretär.