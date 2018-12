Mihkel Annus: ressursitasud oleks pidanud siduma nafta hinnaga

"Kuna põlevkivi ressursitasud on 2016. aastast madalad ja müügihinnad on tõusnud, on kasumlikum rohkem kaevandada," tõdes Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Mihkel Annus, miks eelmisel aastal põlevkivi kaevandati tunamullusest 23,2 protsenti enam ehk 15,6 miljonit tonni. Eesti vajab PÕXITit, kuid programm vajab arendamist sotsiaalmajanduslikust aspektist. "Me ei taha, et programmi tõttu jääksid need inimesed hammasrataste vahele, kes peaksid sellest tulenevalt töökohta vahetama."

Statistikaameti andmetest selgub, et Eesti loodusvarade kaevandamine on endiselt tõusujoones. Kõige enam kaevandati mahu poolest 2017. aastal põlevkivi, selle kaevandamine tõusis võrreldes 2016. aastaga 23,2% ehk 15,6 miljoni tonnini.

2016. aastal alandati põlevkivi kaevandamise ressursitasusid, kuna maailmaturu naftahinnad tõusid. "Nüüdseks on nafta hinnad taastunud ning kuna põlevkivi ressursitasud on 2016. aastast madalad ja müügihinnad on tõusnud, on kasumlikum rohkem kaevandada," selgitas Eesti Taastuvenergia Koja juhatja Mihkel Annus, miks põlevkivi kaevandamine on tõusnud. "Tagantjärgi öeldes oleks pidanud ressursitasud siduma nafta maailmaturu hindadega."

"Kui ressursitasu määrataks keskkonnasaaste järgi, oleks need loomulikult kõrgemad, kuna põlevkivi on väga saastlik," kommenteeris Annus. "2016. aastal alandati põlevkivi kaevandamise hinda kriisi ajal. Enam ammu kriisi ei ole, olukord on taastunud ning võiks siis jälle kõrgemaks tagasi tõsta."

Sügisel võeti vastu Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus, millega tõsteti põlevkivi kaevandamisõiguse tasu ülemmäär 10 eurole tonni kohta.

"See ei aita igapäevast ressursitasu tõsta, kuid siiski on see väga oluline samm selles suunas," sõnas Annus.

Praegu toodetakse kuni 17% elektrist taastuvenergiast

Taastuvenergia arengu puhul on oluline, et see oleks mitmekesine ehk koosneks nii päikeseenergiast, tuuleenergiast kui ka biomassi energiast. "Kõige suurem potentsiaal on tuuleenergial, samas päikeseenergia on väikestele arendajatele märksa paremini sobivam lahendusviis, kuidas elektrienergiat ise toota," lisas Annus, et päikeseenergia areng muutub odavamaks ka tehnoloogilise arengu tõttu.

Tuuleenergia areng on aeglane, kuna nende arendajate teed raskendavad mitmed kitsendused ja takerdutakse kohtuvaidlustesse. "Kaitseministeeriumil on karmid piirangud, kuhu ja kuidas võib tuuleparke ehitada," tõi Annus näite sellest, et need võivad segada radarit. "Samas pole see sein möödapääsmatu, seda saaks lahendada, kuid praegu on see lihtsalt tupikus."

Ka soojamajanduses on taastuvenergia kasvanud, sest päikeseenergia tarbimine kasvab. "Selle edaspidine areng sõltub sellest, kuidas järgmisel aastal taastuvenergia oksjonite süsteem rakendub," rääkis Annus, et kuna oksjoni võidab kõige odavam pakkumine, siis peaks päikeseenergia kasutamine vähenema.

Taastuvenergial on Eestis potentsiaali

Põxit on põlevkivienergeetikast loobumise programm, millega tahetakse Eestit vähem saastada ning üle minna taastuvenergia peale. "See on strateegia loomine, mitte niisama juhtme seinast välja tõmbamine,“ rääkis Annus. Programm vajab veel arendamist vaid sotsiaalmajanduslikust aspektist. "Me ei taha, et programmi tõttu jääksid need inimesed hammasrataste vahele, kes peaksid sellest tulenevalt töökohta vahetama."

Taastuvenergial on Eestis palju potentsiaali ning sellega saab väga edukalt Eestit katta. "See on müüt, et fossiilkütust ei saa taastuvenergiaga asendada," kinnitas Annus, et taastuvenergiast tehtavat energiat saaks isegi eksportida.