Miinituukrid on Muhu saare juures teinud kahjutuks kaheksa miini

Tuukrid on miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit raames Muhu saare juures teinud kahjutuks kaheksa miini, suurim neist sisaldas 700 kilo lõhkeainet.

"Pesumasin on selle jaoks suuruselt võib-olla hea võrdlus küll," sõnas miinituukrite meeskondade ülem kaptenmajor Gert Soomsalu. Enne lõhkamist tuli see "pesumasin" transportida aga kaldast 7 kilomeetri kaugusele, et kärgatusel oleks merekeskkonnale võimalikult väike mõju, kirjutab Saarte Hääl.

Miini transportimine on miinituukrite jaoks üsna tavaline asi. Küll aga ei ole paljud riigid saanud lõhkamist varem harjutadagi, sest neil pole ajaloolisi miine kuskilt võtta.

"Liitlastel on mõned tuukrid, kes on olnud kümme aastat tööl, aga ei ole siiani saanud ühtegi miini lõhata," tähendas Soomsalu. Kohalikele meestele on lõhkamine suhteliselt rutiinne tegevus.

Miinituukrite laager asub Muhu saarel Lõunaranna sadamas. Sealt leiab kuue riigi esindajaid: tuukrid Eestist, Lätist, Poolast, Suurbritanniast, Kanadast ja USA-st. Kokku ligi kaheksakümmend veealuse lõhkekeha kahjutuks tegemisele spetsialiseerunud kaitseväelast.