Milline inimene on täna Eestit külastav paavst Franciscus?

Vaesena üles kasvanud paavst Franciscus on tuntud oma mure pärast vaeste ja keskkonna pärast. Franciscuse sõnul kannatavad just vaesed kõige rohkem kliimamuutuste pärast. "Pöörake rohkem tähelepanu Maa ja vaeste karjetele, kuna just nemad kannatavad kõige rohkem tasakaalust välja löödud kliima tõttu," ütles ta aasta tagasi pöördumises maailma liidrite poole.

Kolm aastat tagasi määras paavst 1. septembri ülemaailmseks keskkonna säilitamise päevaks ning möödunud aasta kinkis ta president Trumpile kliimamuutuseid tõestava dokumendi, kuna Trump soovis Pariisi kliimaleppest väljuda.

Möödunud novembris taunis Franciscus inimesi, kes väidavad, et vaesus ei ole nende asi, vaid ühiskondlik pahe ning ta kutsus maailma andma vaestele "passi paradiisi".

Paavst korraldab missasid, kuhu koguneb tuhandeid vaeseid, keda Franciscus kostitab Vatikanis lõunasöögiga.

Franciscus on hukka mõistnud, kuidas valitsused ja maailma juhtorganisatsioonid virelevate pankade aitamiseks miljardeid kulutavad, selle asemel, et aidata kannatavaid inimesi. Paavst kohtus kaks aastat tagasi Vatikanis rahvusvahelise ühendusega, kuhu kuuluvad mitmed keskkonnakaitsjad, ametiühingute aktivistid ja inimõiguslased, nende hulgas ka vaeste õiguste eest seisev endine Uruguai president Jose Mujica.

"Praegu on maailmas selline olukord, et kui pank läheb pankrotti, siis kulutatakse koheselt selle päästmiseks skandaalseid rahasummasid," rääkis Franciscus. "Kannatavate kaasinimeste aitamiseks palju väiksemaid summasid aga ei leita. "

Paavst nimetas valitsuste poliitikat "inimlikkuse pankrotiks".

Maailma keskkond ja vaesed kannatavad tarbimiskultuuri ja lõputu uute asjade omamise võistluse pärast, mis maailmas valitseb. Detsembris jaapanlastega kohtunud paavst mõistis üle laipade materiaalse heaolu poole rühkimise teravalt hukka. "Edukaks saamise nimel võib inimene lõpetada halbade asjade tegemisega nagu teistel tallamisega oma teel tippu," manitses usujuht videokohtumisel Tokyo üliõpilastega lisades, et paljudes kohtades valitseb ebaterve konkurents haridusasutustes ja töökohtadel. "Ülemäärane ebaterve konkurents ja võistlushimu ning tarbimine, tarbimine ja veel rohkem tarbimine võib teile halba teha ja võtta teilt teie jõu."

Franciscus on seisnud ka naistevastase vägivalla vastu ja naiste õiguste eest. "Valus on näha, kuidas siin Jumalaema kaitse all asuval maal alaväärtustatakse, mustatakse ja kasutatakse lõputult vägivalda nii paljude naiste vastu," ütles paavst kohtumisel Peruu indiaanlastega.

"Naistevastast vägivalda ei saa pidada normaalseks ega ka macho-kultuuri alalhoidmist, mis on pime naiste juhtiva rolli suhtes meie kogukondades," ütles paavst.

Paavst Franciscus on kutsunud maailma jõulisemale võitlusele inimkaubanduse vastu. Paavst esines üleskutsega traditsioonilisel palvusel ÜRO ülemaailmsel inimkaubanduse vastase võitluse päeval. "Igal aastal langevad tuhanded mehed, naised ja lapsed ekspluateerimise ning seksi- ja elundikaubanduse süütuteks ohviteks," ütles Franciscus, kutsudes maailma jõulisemale võitlusele "kohutava katku, tänapäevase orjapidamise vastu".

Põnevaid fakte paavst Franciscuse kohta: