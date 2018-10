Minister Sikkut tutvub Soome patsiendikindlustuse süsteemiga

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut viibib täna visiidil Soomes, kus kohtub Soome valitsuse ministritega ning tutvub Soome patsiendi- ja tööõnnetuskindlustuse süsteemidega.

Minister Sikkutil on visiidi käigus kohtumised sotsiaal- ja terviseminister Pirkko Mattila, tööminister Jari Lindströmi ning perepoliitika ja sotsiaalteenuste minister Annika Saarikkoga.

"Eestil ja Soomel on tervise- ja töövaldkonnas väga palju ühiseid teemasid. Näiteks oleme e-tervise vallas Euroopas esimesed kaks riiki, kes asuvad juba selle aasta lõpus digiretsepte vahetama," ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. "Kuid koostööhuvi on ka tööõnnetuskindlustuse lahenduste kaalumisel."

Kohtumisel tööminister Jari Lindströmiga on kõne all tulevikutöö, tööturuteenused ning tööjõu liikumine Eesti ja Soome vahel, perepoliitika ja sotsiaalteenuste ministriga räägitakse koostöövõimalustest e-tervise, alkoholipoliitika, vaimse tervise ja patsiendiohutuse valdkondades. Sotsiaal- ja terviseminister Pirkko Mattila jagab Soome kogemusi patsiendikindlustuse ja tööõnnetuskindlustuse süsteemide toimimisest.

Soomes on mittesüüline patsiendikindlustuse süsteem kasutusel alates 1987. aastast."Soomes on patsiendikindlustuse süsteem toiminud juba aastakümneid, seetõttu oleme ka Eesti loodava süsteemi aluspõhimõtete väljatöötamisel Soomest eeskuju võtnud. Olulisim neist põhimõtteist on mittesüülisus, mis võimaldab hüvitada inimesele tahtmatult tekitatud kahju ilma arsti süüdistamata," ütles minister Riina Sikkut."Visiidi käigus soovin Soome süsteemi toimimisest ja selle võimalikest kitsaskohadest rohkem infot saada, et võiksime Eestis loodava süsteemi ülesehitamisel nende kogemusest õppida."

Ministrit saadavad visiidil tööala asekantsler Sten Andreas Erlich, terviseala asekantsler Maris Jesse ja sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste.