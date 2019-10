Ministrid tunnustasid peresõbralikke tööandjaid

"Töö- ja pereelu ühitamine puudutab meid kõiki – igas eas on omad rõõmud ja väljakutsed, olgu selleks uue pereliikme lisandumine, laste kasvatamine, lähedaste toetamine või töö kõrvalt oskuste täiendamine," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Täna 17. oktoobril andsid sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman pidulikul tunnustusüritusel 54 tööandjale üle peresõbraliku tööandja märgised. Lõppmärgise pälvis tänavu 24 tööandjat, kes on läbinud keskmiselt kahe ja poole aasta pikkuse põhjaliku programmi, eesmärgiga muuta oma töökeskkond pere- ja töötajasõbralikumaks. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul tähendab peresõbralikkus töötajate toetamist nende igas eluetapis.

"Töö- ja pereelu ühitamine puudutab meid kõiki – igas eas on omad rõõmud ja väljakutsed, olgu selleks uue pereliikme lisandumine, laste kasvatamine, lähedaste toetamine või töö kõrvalt oskuste täiendamine. Üha rohkem organisatsioone mõistab olulisust olla töötingimustes paindlik ning pakkuda töötajatele igakülgset tuge," sõnas minister Kiik. „Märgise pälvinud tööandjad on teinud suuri pingutusi selleks, et toetada oma töötajaid ning väärivad selle eest kahtlemata tunnustust, sest nad soovivad arvestada nii praeguste kui ka tulevaste töötajate vajadustega."

Rahvastikuminister Riina Solman sõnas, et peresõbralike põhimõtete järgimine toob kaasa positiivset mõju nii töötajatele kui ka tööandjatele. "Üha enam töötajaid hindab tööandja valikul pere- ja tööelu ühildamise võimalusi, et elada tasakaalukamat elu. Nii jõuab tööturule ka neid inimesi, kes muidu sellest välja jääksid, aidates seega leevendada tööjõupuudust."

Lõppmärgise kuldtaseme pälvisid tänavu AS Äripäev, Cash On Go Lt, Iglu OÜ, AS LHV Pank, Raintree Estonia OÜ, SA Innove, Scania Eesti AS, Statistikaamet ja Tele2. Hõbetaseme pälvisid AS Fertilitas, DHL Express Estonia AS, Enics Eesti AS, Insly OÜ, Keila Alushariduse OÜ, MDC Max Daetwyler Eesti AS, AS Santa Maria/Paulig Coffee Estonia AS, T-Tammer OÜ, Tallinna Tehnikakõrgkool ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Pronkstaseme pälvisid Boardic Eesti OÜ, Eesti Keele Instituut, Express Post AS, Sillamäe Gümnaasium ja Vapi People OÜ. Kõik märgise pälvinud tööandjad on tublit tööd teinud ning väärivad selle eest tunnustust.

Peresõbraliku tööandja algmärgisega tunnustati 30 tööandjat, kes on läbinud eelhindamise ja koostanud järgnevateks aastateks tegevuskava organisatsiooni töökultuuri arendamiseks. Algmärgise saanud tööandjate nimekirjaga saab tutvuda siin.

Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.

Peresõbraliku tööandja märgise programmi on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium koostöös Civitta Eesti AS-iga. 2017. aastast välja antavat märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused. Programmi uus kandideerimisvoor algab juba 1. novembril 2019.