Ministrid: ühiskonnas on alati ootus uuele poliitilisele jõule

Kommenteerides uuringu tulemusi, mille kohaselt liikumine Eesti 200 on tõusnud populaarsusest viiendaks poliitiliseks jõuks, nentisid kolme valitsuserakonda esindavad ministrid, et ühiskonnas on alati ootus uue poliitilise jõu järele ning uuel tulijal on alguses kerge koguda toetust.

Kommenteerides uuringu tulemusi, mille kohaselt liikumine Eesti 200 on tõusnud populaarsusest viiendaks poliitiliseks jõuks, nentisid kolme valitsuserakonda esindavad ministrid, et ühiskonnas on alati ootus uue poliitilise jõu järele ning uuel tulijal on alguses kerge koguda toetust.

Peaministri ülesandeid täitev sotsiaaldemokraadist kultuuriminister Indrek Saar ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et värsked erakondade reitingud ei toonud kaasa olulist muutust, välja arvatud uue poliitilise jõu jõu - liikumise Eesti 200 - "jõuline kaardile tulek", vahendas BNS.

Saare sõnul järeldub sellest, et liikumine kas kõnetab ühiskonda või on liikumine suutnud sõnastada teemad, mis ühiskonda kõnetavad. "Iga aja tagant tekib poliitilisel väljal millegi uue ootus. Nii ka praegu," ütles Saar.

"Milline võib olla nende [Eesti 200] potentsiaal valimistel erakonnana, see sõltub sellest, kuidas nad formeeruvad. Praegu pole ka selge, kas nad lähevad valimistele ja kes on siis nende juhtfiguurid," sõnas Saar ja lisas, et liikumisel on praegu juhtide asemel pigem kõneisikud.

Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv keskkonnaminister Siim Kiisler nentis, et uuringute põhjal on jätkuvalt "juhtiv jõud seltskond, kes ei eelista ühtegi erakonda".

"Kui keegi tuleb ja ütleb, et ta on uus [poliitiline jõud] ja et ta ei ole poliitiline, siis on inimesed ikka valmis toetust avaldama. ja mida udusem sa oled, seda parem," sõnas Kiisler. "Idee mittepoliitilistest poliitikutest läheb inimestele hästi peale."

"Uue ja segasena on võimalik koguda väga hea toetusprotsenti. Kui oled sunnitud konkreetseid seisukohti võtma, siis tekib ka [valijates] skeptitsism," sõnas Kiisler.

"Ootame, millal [IRL-i endine esimees] Margus Tsahkna tuleb selle liikumisega seoses kapist välja," sõnas Kiisler. "Saab olema huvitav vaadata, mis neist saama hakkab."

Keskerakonda kuulub regionaalhalduse minister Janek Mäggi nentis, et umbes 30 protsenti ühiskonnast on alati rahulolematud. "Seal pole ühtset arusaama, mida täpsemalt tahta," sõnas ta. "Eestis on palju neid, kes ütlevad, et tahavad midagi muud. Aga mis see on, sellele nad vastata ei oska."

Mäggi sõnas, et kõigil viimasel ajal aset leidnud riigikogu valimistel on aset leidnud üllatus ning ta avaldas veendumust, et nii saab see olema ka eesolevatel valimistel. "Kampaania algab kõige varem kaks kuud enne valimisi," sõnas Mäggi. "Võib juhtuda, et nad [liikumine Eesti 200] võib teistelt hääli ära võtta, aga võib juhtuda ka vastupidi," ütles Mäggi.

Alates novembrist erakondade populaarsustabelit juhtinud Reformierakonna reiting taastus pisut aprillikuisest langusest ning on nüüd 32 protsenti, selgub BNS-i ja Postimehe tellitud uuringufirma Kantar Emor maikuisest küsitlusest. Toetuselt viies poliitiline jõud oli mais avalikkuse ette tulnud liikumine Eesti 200, mida toetas 6 protsenti vastanutest.