Mis maksab täiskõht?

Belgias on friikartulid enamiku roogade kohustuslik osa. Kuigi inglise keeles on selle toidu nimeks 'french fries', on friteeritud kartulite koduks siiski Belgia.

Kisa selle kohta, et Euroopa Parlamendi Brüsseli hoones toimus hüppeline hinnatõus, jõudis ka Eestisse. Nimelt tuleb varem 80 senti maksnud supitaldriku eest nüüd maksta terve euro, mõned töötajad kurdavad, et ka salatibaari külastamine ja kohvitassi lunastammise hind on läinud krõbedamaks.

Tallinna kesklinn on kindlasti linna üks hinnakamaid kohti Eestis. Targad ja kogenud sööjad oskavad oodata lõunapakkumisi, mil toidud on samas kvaliteedis, kuid väheke soodsamad tavapärasest menüüst.

Riigikogu oma kohviku menüü, mis vahetub päeviti, on rikkalik ja mitmekülgne. Lisaks lõunale leiab sealt hommikusöögiks kas müsli või pudru, aga ka omleti või praemunad peekoniga, müsli ja pudrukausi hind on 1.50, munade või omleti eest tuleb maksta 2.60.

Lõuna on samuti mitmekülgne ja eri maitsele: esmaspäeval päeval sai maiustada seenesupi või lihaseljanka (2 või 2.50), sealihaga mulgi kapsaste (3.70 või 4.70), valikus on ka kanakoivad mee ja ingveriga (3.70 või 4.80), taimseks roaks pakutakse köögivilju küüslaugukastmes (3.40 või 4.50). Kõigi praadide hinna sees on toorsalat, külm kaste ja lisand (tatar, keedukartul, kartulipüree, köögiviljad või riis).

Seeneboršist pardikoivani

Kui vaadata superministeeriumi menüüd, siis seal kohvikuid haldav Daily pakub lõunaks seeneborši (2 või 2.50), samas hinnas on ka talupojasupp. Tummisematest roogadest leiab mesise meriahvena filee (6.20), ning suvikõrvitsakattega seasteik (5.50). Kalkuni-karrikaste virsikutega (3.50 või 4), bataadi-hakklihapada (4.50), vegan valikutest on aasiapärane riisinuudli panniroog (3.50 või 4). Prae juurde võib salatibaarist ammutada salatit või kastet.

Tallinna linnavalitsuse alune söökla pakkus täna hommikul manna- või tatraputru (mõlemad 1), suppidest võis maiusta kõrvitsapüreesupi (1.30) või seljankaga (1.80). Tõsisematest söökidest on valikus vürtsikad köögiviljad (2), aasiapärased nuudlid köögiviljadega (2.20), seaguljašš (3.40) hakkšnitsel (3.50), kreekapärane heigivorm (3.70) ning praetud seakaelakarbonaad sibulaga 4.00

Kes riigimeestest soovib aga Toompealt teisele poole alla minna, võib keha kinnitada Balti jaama turul või ohjeldamatute lõunapakkumistega Telliskivi toidukvartalis. Sealne õdus prantslaste koht Frenchy reklaamib oma päevapakkumisi samal päeval Facebookis, hind on alati sama (4.90), kuid toidud varieeruvad pardikoivakonfiist lestakalani.

Kindlasti on nii riigi- kui linna valitute seas populaarne söögikoht Tallinna Vene Teatri all olev ArtSalong Grao pakub komplektlõunat (supp+praad) 4.90 euro eest. Menüüs on ka erinevad supid ning praed. Kodused kotletid või veisemaks koorekastmes maksavad 4.40, taimetoidu hind on 3.50, kõige soodsam supp on 1.80. Lisaks pakutakse pannkooke mitmete lisanditega, nii jäätise kui ka hapukoorega.

Jaak Madison: kodus on parem!

Populaarsed on ka Vabaduse väljaku äärsed kohad oma hea hinnatasemega lõunapakkumistega. Baieri keldrist leiab äripäevadel salatina reklaamitud toidu, mis võib olla näiteks heeringa-kodujuustu kaste kuuma kartuliga (2.90), suurema prae, milleks väga tihti on hakk-kotletid, hakkliharull, grillribid jmt (3.60). Samas hinnaklassis pakkumistega meelitab Dubliner, kus sageli võib saada kanafileed kuldses paneeringus (3.70). Vahel on Dublineri lõunapakkumiste seas näiteks pardikoiva konfii (3.70). Täna ehk teisipäeval pakuvad nad hernesuppi suitsulihaga (2 või 2.40) ning ahjukana koorekastme ja keedukartuliga (3.70).

Riigikogulaste seas on hinnas ka kohvik Tuum, mille pakkumised koosnevad peamiselt võileibadest ning pirukatest. Samsa ehk indiapärane pirukas maksab 2.50, päevasalat ning erinevate täidistega võileivad maksavad 4.50.

Eesti europarlamentäär Jaak Madison (EKRE) ütles, et tema elu ei mõjuta parlamendi kohviku hindade muutus mitte vähimalgi määral. "Niipalju kui juulikuus neid istungeid oli," viitas Madison oma suhteliselt värskele parlamentääri staatusele, "minu meelest on see jabur, et räägitakse kümne- või kahekümnesendisest hinnamuutusest. Seda ei saa mingiks eriliseks hinnatõusuks nimetada."

Toitude kvaliteedi Europarlamendi kohvikus ütles Madison, et sööklatoit on söökla toit ning kodus on ikka parem. "Valik on normaalne ja hinnad on siiski väga madalad," kinnitas parlamendisaadik. Ta tõi näiteks väga viisaka suurusega lihaprae, mis koosneb korralikust suurest steigist ning friikartulitest (Belgias enamiku roogade kohustuslik osa – toim), mis maksab 9-10 eurot.

Madison ütleb enda kohta, et ta ei ole eriline gurmaan, kes käiks igal õhtul Brüsseli söögikohti avastamas. "Söön kõhu täis ja rohkem sellele ei mõtle," ütles ta. Tema igapäevaelu mõjutab see, mitmel päeval ta Brüsselis viibib ning õhtuti on enamasti üritused, mille osaks on ka õhtusöök. "Midagi gastronoomilist ma seal otsimas ei ole käinud," sõnas Madison.