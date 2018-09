Mitmes Euroopa riigis algab Ryanairi töötajate streik

Iiri lennufirma Ryanair töötajad alustavad reedel ööpäevast streiki Belgias, Hispaanias, Hollandis, Itaalias ja Portugalis, mille tagajärjel tühistas firma pea 250 lendu.

Streigiga ühines neljapäeva õhtul ka Saksa pardameeskondade ametiühing, vahendas BNS.

Ryanair teatas, et streik ei mõjuta suuremat osa reedele kavandatud 2400 lennust.

Streigi keskmes on tööliste soov saada palgatõusu ning see, et mitmed Ryanairi heaks töötavad inimesed pole Ryanairi hingekirjas, vaid töötavad firma jaoks allhanke korras füüsilisest isikust ettevõtjatena. See tähendab, et nad ei saa Ryanairi töötajatele ette nähtud toetusi.

Lisaks tahavad nad, et töölepingud lähtuksid töötaja koduriigi seadustest, mitte Ryanairi koduriigi ehk Iirimaa seadustest.