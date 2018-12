MKM: Elamispindade probleemid tuleb lahendada koos omavalitsustega

"Vaatamata sellele, et 98 protsenti eluruumidest on eraomandis, on avalikul sektoril elukvaliteedi kujundamisel väga oluline roll kui reguleerival ja suunaval osapoolel," sõnas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi elamumajanduse valdkonnajuht Regina Michaelis.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ja omavalitsused otsivad koostöös lahendusi elamumajanduse kitsaskohtadele, seejuures peaks ministeeriumi arvates riik looma eeldused elamuvaldkonna probleemide tõhusamaks lahendamiseks eraomanike ja kohaliku omavalitsuse (KOV) tasandil, vahendas BNS.

MKM-i elamumajanduse valdkonnajuhi Regina Michaelisi sõnul on elamumajanduses mitmeid aktuaalseid probleeme, näiteks eluruumide avalikes huvides omandamine, mis on tähelepanu all just nendes piirkondades, kus on tekkinud probleemid tühjade kasutusest väljalangenud eluruumidega.

Tema sõnul tuleb tegeleda ka elamispindade ligipääsetavuse parandamisega ja korterelamute rekonstrueerimise toetuse regionaalse jaotuse küsimustega.

"Otsime lahendusi, mis tuginevad juba olemasolevale heale praktikale ning uuringutele, aitavad planeerida ja muuta elukeskkonna erinevates Eestimaa paikades atraktiivsemaks ja jätkusuutlikmaks. Kuna kohalike omavalitsuste elamumajanduse juhtimise kogemused on piirkonniti väga erinevad, annab sellises formaadis ümarlaudade korraldamine elamumajandusega tegelevatele osapooltele võimaluse kogemuste vahetamiseks ja paremaks koostööks," ütles Michaelis pressiteate vahendusel.

"Kõik need teemad on seotud elukvaliteediga. Ja vaatamata sellele, et 98 protsenti eluruumidest on eraomandis, on avalikul sektoril elukvaliteedi kujundamisel väga oluline roll kui reguleerival ja suunaval osapoolel. Siinjuures on oluline, et kohalik omavalitsus tegeleks aktiivselt elamuvaldkonna korraldamisega," lisas ta.

Michaelisi sõnul peaks riiklik poliitika omakorda looma eeldused elamuvaldkonna probleemide tõhusamaks lahendamiseks eraomanike ja kohaliku omavalitsuse tasandil.

MKM-i juhitud kuues elamumajanduse ümarlaud toimus kootöös SA Kredexi ja Tartu Regiooni Energiaagentuuriga ning projekti "Poliitikate kujundamine säästva elamumajanduse korraldamiseks" toel, mis on rahastatud Euroopa Liidu Interreg Europe programmi poolt.

Teisipäeval toimunud ümarlaud oli jätkuks 2017. aasta mais, septembris ja detsembrist ning 2018. aasta märtsis ja juunis toimunud kohtumistele, kus vaagiti erinevaid elamumajanduse probleeme ning lahendusi, mida õiguslik raamistik ja toetusvõimalused pakuvad. Arutelust võtsid osa 11 kohaliku omavalitsuse esindajad, rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad.