MMSi-ärimeest süüdistatakse narkokuriteos

Eestis kurikuulsa naatriumkloriti ehk MMSi äriga väikese varanduse kokku ajanud, varemgi kriminaalkorras karistatud Sven Kabanen peab juuli viimasel päeval kohtukulli ette ilmuma, kuna prokuratuur süüdistab teda narkokuriteos, vahendas BNS Postimeest.

32-aastase Kabaneni nime seostab avalikkus enim ilmselt mõni aasta tagasi "imeravimi" staatusse tõusnud MMS-iga. Kuna aine sisaldab ohtlikku kemikaali, keelas terviseamet aasta algul selle levitamise. Kuid veel enne seda jõudis äri aastaid täistuuridel õitseda. Üks edukamaid sel alal oligi just Kabanen, kes juhtis 2016. aasta sügisest kuni 2018. aasta hilissuveni ettevõtet Living Minerals OÜ. Sama ettevõte pidas veebipoodi, mis müüs MMS-i kõrval teistki ohtlikku "imelahust" DMSO-d. 2017. aasta majandusaasta aruande järgi teenis ettevõte aastaga ligi 10 000 eurot kasumit.

Mullu võttis Kabanenilt ettevõtte juhtimise üle Merili Kukuškin, kelle nimi jõudis avalikkuse ette samuti just MMS-i propageerimisega seoses. Ajakirjanduses üheks MMS-i esileediks tituleeritud Kukuškiniga kahasse on Kabanenil veel teinegi ettevõte Organic Care OÜ.

Ohtliku kemikaali müügist tuhandeid eurosid tasku pannud Kabanen pole aga sugugi alati seaduskuulekas olnud. Nimelt on Kabaneni korduvalt kriminaalkorras karistatud, ka mitme narkokuriteo eest. Nüüd süüdistab Lääne ringkonnaprokuratuur teda suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises. Selle eest võib kohus määrata ühe kuni kümne aasta pikkuse vanglakaristuse.

Pruus ei soostunud enne istungit süüdistuse detailidest rääkima. Küll aga avaldas ta, et prokuratuur süüdistab Kabaneni narkootilist ainet psilotsübiini sisaldavate, niinimetatud maagiliste seente kasvatamises. Süüdistuse järgi kasvatas Kabanen neid oma kodumaja keldris.

"Süüdistuse järgi jõi ta seentest keedetud teed joobe saamiseks ise ning andis seda ka elukaaslasele," sõnas Pruus. "Joobe tõttu tekkinud intsidendi järel leiti tema kodust eelmise aasta juulis narkootilist ainet sisaldavaid seeni koguses, millest piisanuks joobe saamiseks 20 inimesele."

Kabanen jääb esitatud süüdistusest rääkides napisõnaliseks. "Mul ei ole selle kohta midagi kommenteerida. Kust see info üldse teieni on jõudnud?" ütleb naatriumkloriti müügist eduka äri teinud ettevõtja algatuseks. Siis Kabanen pisut leebub. Ta nendib, et teo tõsidus, süüks pandav paragrahv ja ette nähtud võimalik karistus ei ole proportsioonis.

Kabanen väidab, et ei nõustunud talle pakutud kokkuleppemenetlusega. "Need asjaolud ei ole nii ja selle pärast see asi ongi kohtusse jõudnud," ütleb ta, kuid keeldub rohkem täpsustamast. "Mina end selles süüdi ei tunnista."