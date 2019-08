Mobiilioperaator Tele2 hoiatab petuskeemi eest

Petuskeemi üleskutses palutakse kasutajal vastata Tele2 logoga küsitlusele, mille tulemusena loositakse väidetavalt välja Samsungi ja Apple’i telefone ning kõrvaklappe.

Petuskeemi üleskutses palutakse kasutajal vastata Tele2 logoga küsitlusele, mille tulemusena loositakse väidetavalt välja Samsungi ja Apple’i telefone ning kõrvaklappe. Pärast küsimustele vastamist suunatakse kasutaja lehele, kuhu tuleb sisestada enda e-maili aadress ning kullerteenuse eest tasumiseks ka krediit- või pangakaardi andmed. Tegemist on aga pettusega, mis kogub inimeste kaardiandmeid, et neid hiljem kurjasti ära kasutada.



Tele2 küsitlust ei korralda ning palub enda andmeid sel teel kindlasti mitte edastada. Ühtlasi soovitab operaator olla alati ettevaatlik ning veenduda veebilehe usaldusväärsuses. Veebilehed, mis on päriselt seotud Tele2-ga, sisaldavad enda aadressis mobiilioperaatori nime. Samuti saab parasjagu käimasolevate kampaaniate kohta infot Tele2 kodulehelt.