Mobiilsetel kiirusekaameratel jagub pealinnas tööd

Politsei on juba kuu aega kasutanud mobiilseid kiiruskaameraid. Selle aja jooksul on kiiruseületamine tõestatud 1900 korral.

Mobiilsete kiiruskaamerate esimene töökuu näitab, et tööd neil Tallinnas jagub, sest paljude juhtide arvates on linnas lubatud sõita kiirusega 60 kilomeetrit tunnis. Kuigi kaamerate kasutamisest on palju räägitud ja neist teavitavad liiklusmärgid on väljas, tuleb nende olemasolu üllatusena nii trahvisaajatele kui ka möödasõitjatele.

Pruukis politseil pühapäeva hommikul mobiilne kiiruskaamera rahvusraamatukogu kõrval tööle panna, kui selle arvukad sähvatused andsid tunnistust sellest, et liiga raske jalaga juhte on pealinnas palju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Keskmine ületamine on 10 kuni 15 kilomeetrit tunnis. See on nagu sissekodeeritud mingitest aegadest peale, et natukene nagu tohib üle sõita. Tegelikult ei tohi. Ja eriti ohtlik on ta just jalakäijatele - on väga suur vahe, kas me sõidame 50 kilomeetrit tunnis või 65-70 kilomeetrit tunnis, sest kui jalakäijatega nendel kiirustel midagi juhtuma peaks, siis vigastuste vahe on väga suur," selgitas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse valvespetsialist Kalev Puidak.

Politsei kasutab Tallinnas mobiilseid kiiruskaameraid kohtades, kus on mitu sõidurada ning tavapatrullil on keeruline sõidukit peatada või kus on toimunud liiklusõnnetused.

Kaameraid paigutatakse linnas ringi pidevalt ning need suudavad rikkumisi fikseerida ka pimedal ajal.

Kui pühapäeval said juhid trahvi, kuigi eelmise ristmiku juures oli väljas kaamerast teavitav liiklusmärk, siis tegelikult seadus ei kohusta juhte kiirusemõõtmisest teavitama. Nii soovitab Puidak autojuhtidel meeles pidada, et õige hõlma ei hakka keegi.