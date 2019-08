Mölder: digiregistratuur on uue ajastu algus

"See oli mõistagi kurioosum ja häbilugu, et kõigi meie digilahenduste puhul pidi eriarstile aja kinni panemiseks teadma, mis kell ja kuhu helistada. Paraku ei pruukinud ka sellest alati piisata, sest aeglasem helistaja sai teada, et peab teisel päeval uuesti proovima," nentis Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder.

Mölderi hinnangul on digiregistratuuri kasutusele võtmine uue ajastu algus, millest kujuneb loodetavasti tõeline edulugu. Praeguseks on süsteemiga liitunud kõik piirkondlikud, kesk- ja üldhaiglad ning Mölder lubab, et parlamendi sotsiaalkomisjon hoiab digiregistratuuri arengul silma peal.

"See oli mõistagi kurioosum ja häbilugu, et kõigi meie digilahenduste puhul pidi eriarstile aja kinni panemiseks teadma, mis kell ja kuhu helistada. Paraku ei pruukinud ka sellest alati piisata, sest aeglasem helistaja sai teada, et peab teisel päeval uuesti proovima," nentis Mölder. "Nüüd astume suure sammu edasi ennekõike patsiendi mugavuse osas, sest ühelt lehelt on võimalik näha kõiki süsteemiga liitunud haiglaid ja nende poolt pakutavaid aegasid. Kindlasti vaatleb riigikogu sotsiaalkomisjon selle lahenduse käekäiku algaval istungjärgul põhjalikult ja pidevalt."

Mölder tunnistas, et sotsiaalvaldkonna IT-lahenduste kasutusele võtmisel on varem olnud suuri probleeme. "Tõepoolest ei tasu enne hõisata kuni süsteem pole suurt koormust saanud ja inimeste päringuid käsitlema pidanud. Kindlasti on see aga mõistlik lahendus, et raviasutused liituvad sellega järk-järgult, mis juba eos aitab tehnilisi probleeme ennetada," ütles Keskerakonda kuuluv poliitik.

"Tunnustada tuleb ka seda, et tasulist arstiabi pakkuvad ettevõtted tunnevad lahenduse vastu samuti huvi ning on valmis sellega liituma. Nii näiteks võtab Eesti suurim haiglavälist arstiabi pakkuv ettevõte AS Medicum selle kasutusele järk-järgult. Hetkel osadel erialadel ning loodetavasti septembri lõpuks täielikult," sõnas Mölder. "See kõik muudab olukorra paremaks patsiendi jaoks, kes soovib saada abi, mitte vaevelda aja saamise osas teadmatuses. Mõistagi jääb aga alles ka võimalus telefoni teel aega kirja panna."

Mölder avaldas lootust, et inimesed harjuvad digiregistratuuri kiiresti kasutama ning see on neile ka mugav. "Kui saad arvuti kasutamisega hakkama, et pangaülekandeid teha, siis saad hakkama ka digiregistratuuriga. Kindlasti tasub vanematel inimestel vajadusel oma lähedaste poole pöörduda, sest igapäevane arvutikasutaja aitab arsti juurde aja kibekiiresti leida ja selle ka broneerida. Kindlasti ootame inimeste tagasisidet, kuidas võiks süsteemi muuta paremaks, kas see on kasutajasõbralik ning millele peaks enam tähelepanu pöörama," sõnas riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees.

Üleriigiline digiregistratuur on veebirakendus riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee, kus inimene saab ühes vaates broneerida, muuta ja tühistada eriarsti esmaseid vastuvõtuaegu kõikides süsteemiga ühinenud raviasutustes.