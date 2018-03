Mölder: puuetega laste liiniveo teenust tuleb parandada

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölder tõdeb, et puuetega inimestele osutatavas liiniveoteenuses esineb kitsaskohti ning Eesti Ekspressis ilmunud lugu, mis nimetatud teemat käsitles, on kahetsusväärne. "Peame kiiremas korras leidma lahendusi, sest meie kohustus on tagada inimeste heaolu ning sotsiaalvaldkond peab terviklikult saama rohkem tähelepanu."

"Vabandan tekkinud olukorra eest ning kindlasti ei soovi situatsiooni õigustada, sest paraku esineb teenuse osutamises probleeme ja näen selget vajadust tõstatada teema Tallinna Linnavalitsuses päevakorda," selgitas Mölder.

"Lastevanematel peab olema kindlustunne, et nende erivajadusega lapsed, kes astuvad spetsiaalselt nende veoks mõeldud bussi, oleks seal turvaline olla ning et nad jõuaksid järelevalve all punktist A - punkti B. Töö on raske, kuid vahejuhtumid näitavad, et sotsiaal- ja tervishoiuametil ning konkreetsete vedudega tegeleval Termaki Autopargi AS-il jääb praegu nõutavast tasemest puudu," nentis Mölder.

"Peame kiiremas korras leidma lahendusi, sest meie kohustus on tagada inimeste heaolu ning sotsiaalvaldkond peab terviklikult saama rohkem tähelepanu. Nii linn kui ka riik peavad leidma vahendeid, et investeerida sotsiaalvaldkonda, mille palgad on kohati ajale jalgu jäänud," sõnas Mölder ning lisas, et sotsiaaltöö ei ole kindlasti mitte kerge ja paljud inimesed seda teha ei taha, suuda ega oska. "See on pidev töö, mis vahel ei hooli ka kellaajast, punasest kalendripäevast ega muust."