Mölder: Toidupangale tuleb leida Tallinnas uued ruumid

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on linn tänulik, et Toidupank juba kaheksandat aastat pealinnas abivajajaid aitab ning tõdeb, et toidupanga töötingimused peaksid olema oluliselt paremad, et veelgi efektiivsemalt üllast eesmärki täita.

"Tallinna linn väljastab ka sel aastal linna eelarve vahenditest toidupakke, võimaldab abivajajatele toiduabi ning toitlustab ligi 50 000 toiduportsjonit supiköökides, kuid esile tuleb tõsta ka Eesti Toidupanka," sõnas Mölder.

"Nende töö on hindamatu väärtusega, tänu kellele saavad linnaosade sotsiaalhoolekandeosakonnad ja sotsiaalkeskused jagada toiduabi neile, kes seda kõige rohkem vajavad," sõnas Mölder.

"Tallinna Toidupanga toidukastide arv on igal nädalal üle 350 (mis on ligi 4000 kg toitu). Lisaks jagatakse ühes nädalas ca 8000 kg toitu erinevatele heategevusorganisatsioonidele. Selle hoiustamine ja komplekteerimine vajab Toidupanga laos palju ruumi, et toit vastaks kõikidele nõuetele - sh käitlemis- ja säilitamisnõuetele," ütles Mölder.

Ta lisas, et Toidupanga töökeskkond ja olmetingimused peavad muutuma senisest paremaks, et nad saaksid veelgi paremini abivajajaid aidata. "Tallinna linnal tuleb kaaluda võimalusi, kuidas olukorda parandada, sest Toidupangal on hädasti vaja pealinnas uusi ruume," lisas abilinnapea Mölder.

Eesti Toidupanga tegevjuhi Piet Boerefijni sõnul on Toidupank tänulik linnale toetuste eest, mis läbi nende aastaste on võimaldanud jagada toiduabi abivajajatele. “Linna tugi on kindlasti vajalik, et Tallinna Toidupank saaks edasi areneda ja tegutseda jätkusuutlikult,” sõnas Boerefijn.

2010. aasta talvel loodi Eesti-Hollandi Heategevusfondi Päikeselill ja Swedbanki rahalisel toel Eesti Toidupank. Koheselt alustas tegevust ka Tallinna Toidupank, millele järgnesid peagi toidupankade asutamised teistes Eesti linnades. Lisaks Tallinna ja Tartu toidupankadele tegutsevad toidupangad veel kaheteistkümnes väiksemas Eesti linnas.

Kokku saab toidupankade võrgustiku kaudu toiduabi igal nädalal kokku umbes 9000 inimest üle Eesti. Pered, kes abi saavad, valitakse välja kohalike sotsiaalabi osakondade poolt, raskemas majanduslikus olukorras pered saavad abi sagedamini. Samuti aitavad toidu abivajajateni viia erinevad heategevusorganisatsioonid, kellega Toidupank teeb koostööd. Toidupanga töö toetub vabatahtlikele, kes on abiks toidu kogumisel, ladustamisel, pakkimisel ja väljastamisel.

Tallinna Toidupank varustab toidukaubaga ka Maardus asuvat toidupanga jaotuspunkti. Tallinna Toidupanga laoruumid asuvad Hipodroomi lähistel, aadressil Merimetsa tee 1.