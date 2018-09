Moonika Helme: põhiprobleem on katkised perekonnad

"Me peame alustama sellest, et töötame perekondadega; et pere, kuhu laps sünnib, oleks korralik," rääkis poliitik Moonika Helme.

Politsei on öelnud, et kõige olulisem on kõigi noortega kokku puutuvate inimeste koostöö. Kui linna kavandatavad meetmed aitavad probleemi lahendada, siis minu arvates olukord paraneb. Põhiprobleem on aga katkised perekonnad. Me peame alustama sellest, et töötame perekondadega; et pere, kuhu laps sünnib, oleks korralik. Alles siis saame minna edasi. Kui laps teeb tänaval juba pättusi, joob ja suitsetab, oleme hiljaks jäänud. Vastust ootab ka küsimus, et kas me peame lõputult lapsele selgitama, et ta ei jooks, ei suitsetaks ega teeks pättusi, või tuleb mingil hetkel sekkuda karmimalt. Peame selle hetke ära tabama, millal rääkimine enam ei aita. Mingi kord peab alati olema. Laps ja noor peab teadma, et tal on piirid ja kohustused, mitte ainult õigused.