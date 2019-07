MTA avab septembris uuendatud iseteeninduskeskkonna

Maksu- ja tolliameti (MTA) pakutavad e-teenused on alates septembrist kättesaadavad senisest selgema ülesehituse saanud e-MTA keskkonnast.

Uuendatud e-MTA-sse sisenedes avaneb kasutajale uuendatud kujunduse ja struktuuriga töölaud, kus igaüks, nii eraklient kui professionaalne kasutaja, saab selge ülevaate temaga või tema poolt esindatavate isikute maksu- ja tolliandmetest ning eelseisvatest kohustustest, teatas amet.

Uuenduste läbiv põhimõte on, et oma maksu- ja tolliasjade korras hoidmine on sama lihtne nii aeg-ajalt MTA teemadega kokku puutuvatele kui ka igapäevaselt ettevõtete eest deklaratsioone esitavatele kasutajatele.

Tegemist on selge, abistava, kasutaja reaalse eluga arvestava keskkonnaga, mis ei vaja igapäevaste toimetuste tegemiseks erilist väljaõpet. Vajadusel suudab iga ettevõtja keskkonna abiga edastada oma maksude andmed ise ning täita vajadusel tollideklaratsiooni, märkis amet.

Professionaalse kasutaja jaoks on oluliseks lisanduseks võimalus kujundada oma töölaud ise. Võimalik on tõsta enamkasutatavad sisuplokid prioriteetsemaks ning muuta tabelites kuvatavate veergude arvu ja valikut.

Sisseviidud muudatused aitavad kasutajaid suunata tegelema kõige pakilisemate asjadega ning aitab sellega vältida võimalikke eksimusi ja sellest tulenevat asjatud tööaja kulu.

Seoses e-MTA üldise töölaua kujunduse ja struktuuri uuendamisega saavad alates 12. augustist järk-järgult uue väljanägemise ka kõik MTA e-teenused. Nende kasutamisloogika ei muutu.

Uuendatud e-MTA on kasutajatele kättesaadav eeldatavalt alates 1. septembrist, vajalike infomaterjalidega saab tutvuda MTA kodulehel alates augusti lõpust.