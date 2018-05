MTA: Maksuvaba tuluga tuleb arvestada ka puhkusetasude väljavõtmisel

Puhkusetasu ette ära võtmisel võib tekkida olukord, kus ühel kuul maksuvabastus väheneb ja järgmisel kuul suureneb.

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab meelde, et ebaregulaarsed sissetulekud võivad kuu lõikes muuta maksuvaba tulu suurust ning sealhulgas tuleb maksuvaba tuluga arvestada ka puhkusetasude väljavõtmisel, vahendas BNS.

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi ütles pressiteate vahendusel, et kuude lõikes muutuva sissetuleku korral on oluline, et töötaja hindaks maksuvaba tulu oma aastasest sissetulekust lähtuvalt ning esitaks vastavalt aastatulule maksuvaba tulu avalduse konkreetses summas.

Kuise sissetuleku muutuse võib põhjustada ka näiteks see, kui inimene otsustab puhkusetasud ette ära võtta. Puhkusetasu ette ära võtmisel võib tekkida aga olukord, kus ühel kuul maksuvabastus väheneb ja järgmisel kuul suureneb.

Näiteks olukord, kus töötaja saab brutotöötasu 1000 eurot kuus ning talle kohaldatakse igakuiselt maksuvaba tulu 500 eurot. Kui töötaja jääb kaheks nädalaks puhkusele ja otsustab puhkusetasu ette ära võtta, siis on tema sissetulek ühes kuus 1500 eurot. Sellelt summalt ei saa tööandja talle kohaldada maksuvaba tulu 500 eurot, vaid hoopis 333,33 eurot.

"Kuigi ühes kuus jääb inimese jaoks maksuvabastus osaliselt kasutamata, siis maksuvabastus kaotsi ei lähe. Maksuvabastuse saab hiljemalt järgmisel aastal esitatavas tuludeklaratsioonis arvesse võtta ning kui muid sissetulekuid aasta jooksul ei olnud, siis saab ta kogu enammakstud tulumaksu tagasi," märkis Liivamägi.

Juhul, kus töötaja palk on suurem, võib aga tekkida olukord, kus talle arvestatakse ühes kuus liiga palju maksuvaba tulu. Näiteks kui töötaja brutotöötasu on 2000 eurot ja tema igakuine maksuvabastus on muidu 55,56 eurot. Kui töötaja läheb kaheks nädalaks puhkusele ja võtab puhkusetasud ette ära, siis on puhkusele eelneval kuul tema sissetulek 3000 eurot ja maksuvaba tulu ei arvestata. Samas järgmisel kuul on tema sissetulek 1000 eurot, millelt arvestab tööandja maksuvabaks tuluks 500 eurot, kui ta ei ole teinud avaldust kindlas summas maksuvaba tulu kasutada.

"Selliste olukordade vältimiseks saavad töötaja ja tööandja omavahel kokku leppida, et puhkusetasu makstakse tavapärasel palgapäeval. Siis puhkusetasu maksmine maksuvaba tulu arvestust ei muuda," märkis Liivamägi.

Alates 2018. aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus kolme peamisesse gruppi. Kui aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.

Kui kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot ja aastane tulu 14 400–25 200 eurot, siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ja mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem on maksuvaba tulu. Üle 2100 euro ja aastas üle 25 200 euro teenides on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.