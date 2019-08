Muinastulede ööl sünnivad ideed uueks laulupeoks

"Eestlased armastavad tuld ja küllap on nii mõnigi särav idee alguse saanud lõkke juures toimunud vestlustest. Laulu ja tantsu juubeliaastal kutsume kõiki süütama Muinastulede ööl lõkked ka sisemaal, et meenutada suvist suurt pidu," ütles Laulu- ja tantsupeo korraldaja Sten Weidebaum.

Traditsioonilised muinastulede öö mereäärsed lõkked süüdatakse tänavu 31. augusti päikeseloojangul, et üheskoos meenutada möödunud suve ja koguda säravaid ideid uueks laulu- ja tantsupeoks.



Laulu- ja tantsupeo ühe korraldaja Sten Weidebaumi sõnul on Muinastulede öö muutunud rannarahva hulgas tõenäoliselt sama loomulikuks ja oodatud osaks aastast nagu jaanipäev. "Eestlased armastavad tuld ja küllap on nii mõnigi särav idee alguse saanud just lõkke juures toimunud vestlustest," ütleb Weidebaum. "Laulu ja tantsu juubeliaastal kutsume kõiki üles süütama Muinastulede ööl lõkked ka sisemaal, et meenutada suvist suurt pidu. Ei oleks mingi ime, kui just mõne sellise muinastule ääres räägitud lugudest ja möödunud suve meenutustest saab alguse järgmise laulu- ja tantsupeo idee".



Muinastulede öö eestvedaja Mairold Vaik’i hinnangul on inimeste huvi ja soov Muinastulede ööl lõkkeid teha aastatega vaid kasvanud. "Inimestele meeldib suve lõpus lõkke ääres kokku saada ja möödunud suve meenutada. Selle suve üheks tippsündmuseks paljude jaoks oli kindlasti laulu- ja tantsupidu. Ehk mõned seal kuuldud ja ka lauldud laulud kõlavad ka lõkete ääres," märgib Vaik.



Ta lisab, et Eesti laulu ja tantsu juubeliaastal kutsutakse kõiki üles 31. augustil süütama suvelõpu lõkked lisaks mererannale ka Tule tulemise teekonnal. "Kuvame tänavu muinastulede öö veebikaardile ka Tule tulemise teekonna, mida mööda laulupeo tuli läbi Eesti rändas. Seepärast oleks tore, kui sisemaal tehakse oma lõkkekohad selle tee lähedusse, mis nii mitmeski kohas viis laulupeo tule ka mere äärde," vihjab Vaik.



Muistsel ajal süüdati lõkked ohuteadete edastamiseks kaugete vahemaade taha või ohutu suuna näitamiseks merelt tagasi tulijatele. Lõkkeid nimetati siis iilastuledeks ja neid süüdati eelkõige praktilisest vajadusest pimedas või tormide ajal. Kaasaegsete rannalõkete ühel ajal süütamise traditsioon sai alguse rohkem kui 25 aastat tagasi ja augusti viimasel laupäeval ümber Läänemere toimuvat sündmust hakati kutsuma Muinastulede ööks. Lõkkeid süüdatakse Läänemere äärsetes riikides üle maa, et olla koos nendega, kes merega. Oma privaatsest lõkkekohast või avalikust lõkkeüritusest saab juba praegu teada anda veebilehel.



