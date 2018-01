Mullu läbis Tallinna lennujaama rekordilised 2,6 miljonit reisijat

Täna tähistab Tallinna tasuta ühistransport oma 5. sünnipäeva. "Mina tegin oma esimese tasuta sõidu 1. jaanuaril kell kuus hommikul - täitsa mugav ja mõnus oli," kirjeldas laulja Koit Toome. "Tallinnas on super sõita, saan kõik oma asjad linnas ära ajada," kiitis aga legendaarne Ita Ever. "Tasuta ühistransporti algul hurjutati, aga tegelikult on see oma eluõigust tõestanud ja annab linnale ainult juurde," lisas ooperilaulja Jassi Zahharov.