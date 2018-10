Mullu vajas vigastuste tõttu arstiabi 12 protsenti Eesti elanikest

Ravi vajas 36 100 last vanuses kuni 14 eluaastat ehk 18 poissi ja 15 tüdrukut saja elaniku kohta. Nende hulgas oli 1100 alla aastast imikut. Võrreldes aasta varasemaga vajas vigastuste tõttu ravi 300 last rohkem võrra.

Ravi vajas 36 100 last vanuses kuni 14 eluaastat ehk 18 poissi ja 15 tüdrukut saja elaniku kohta. Nende hulgas oli 1100 alla aastast imikut. Võrreldes aasta varasemaga vajas vigastuste tõttu ravi 300 last rohkem võrra.

Mullu vajas vigastuste tõttu ravi 156 400 Eesti elanikku, ühtlasi kasvas viga saanud laste arv kasvas aastaga 300 võrra ning aasta jooksul vajas vigastuse tõttu ravi iga kuues laps Eestis, selgub kolmapäeval Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmetest.

Vigastuste tõttu vajas arstiabi 12 protsenti Eesti elanikest ehk 14 meest ja 10 naist saja elaniku kohta. Ravi vajas 36 100 last vanuses kuni 14 eluaastat ehk 18 poissi ja 15 tüdrukut saja elaniku kohta. Nende hulgas oli 1100 alla aastast imikut. Võrreldes aasta varasemaga vajas vigastuste tõttu ravi 1800 täiskasvanut vähem, seevastu viga saanud laste arv kasvas 300 võrra.

Kõige levinumad vigastuste põhjused olid kukkumine ligi 50 protsendiga juhtudest, enese äralöömine, millegagi pihta saamine ning silma sattunud võõrkeha. Ligi pooltel juhtudel saadi viga kodus.

Alla aastased lapsed saavad enim viga maapinnast kõrgemalt kukkudes, suuremate lastega juhtub õnnetusi ühepalju nii kodus kui ka koolis ja spordiväljakul.

Ravikulu vigastustele ja vigastuste tüsistustele oli üle 40 miljoni euro. Suurimaid kulutusi tehti haiglaravi vajanud vigastustele. Raskemaid vigastusi, mille puhul vajati haiglaravi, esines kuuel protsendil juhtudest. Nende vigastuste ravi maksumus moodustas aga ligi 70 protsenti kõigi vigastuste ravikuludest.

Vigastuste tõttu hukkus 847 inimest: 648 meest ja 201 naist, nende hulgas seitse last. See tähendab, et iga päev sureb Eestis kaks kuni kolm inimest vigastustesse. Kolmveerand hukkunud meestest ning pool naistest olid tööealised ehk 15-64-aastased. Peamised vigastussurma põhjused oli alkoholi- ja narkomürgistus ning enese