Mupo: heauskne taksojuht sõidutas maksujõuetud kliendid pandimajja

Kui tavaliselt laekuvad meile kaebused, et taksojuhid teevad kliendile liiga ja kasseerivad lühikese sõidu eest suuri summasid, siis siin on kannatajaks pooleks hoopis juht ise," tõdes Munitsipaalpolitsei menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja Toomas Rebane. "Kui kliendil raha pole ja ta soovib sõita pandimajja, siis peaks juht olema eriti valvas."

Augustikuu esimesel päeval sai üks hästituntud taksofirma autojuht tellimuse. Juht sõitis kohale ja autosse istus punajuukseline noor naisterahvas koos meessoost sõbraga. Otsima sõideti Lombardi pandimaja, kus taheti realiseerida kaasas olevaid asju. Kurdeti, et sularaha ei ole, näpud on põhjas ja pandimajast loodeti saada rahapuudusele leevendust. Lepitigi kokku, et kui asjad realiseeritud, siis tasutakse ka taksoarve.

Sõit viis Kalamajast Lasnamäele, kus külastati mitut Lombardi pandimaja. Viimane peatuskoht osutus ilmselt sobivaks, sest noored jäid pandimajja kauemaks. Kuid väljudes, selle asemel, et taksoarvet tasuda, jooksid noored ära. Arve, veidi üle 26 euro, jäigi tasumata.

"Mul oli tagatiseks tütarlapse telefoninumber. Ta ütles ka oma nime, aga ma pole sellele numbrile helistades temaga ühendust saanud – keegi ei vasta," on juht saamata jäänud raha pärast nördinud.

Rebase sõnul on tegemist mupo jaoks tavatu juhtumiga. "Taksonduse valdkonnas tuleb menetleda erinevaid kaebusi, aga see juhtum on harva esinev. Kui tavaliselt laekuvad meile kaebused, et taksojuhid teevad kliendile liiga ja kasseerivad lühikese sõidu eest suuri summasid, siis siin on kannatajaks pooleks hoopis juht ise," selgitas ta.

"Kui kliendil raha pole ja ta soovib sõita pandimajja, siis peaks juht olema eriti valvas. Kui reisija soovib taksoga sõita pandimajja selleks, et saada lisaraha, siis ilmselgelt oleks pidanud taksojuht olema eriti ettevaatlik mõistmaks, et ega taksoteenuse eest maksmiseks reisijatel raha nagunii pole. Olgu see lugu hoiatuseks heausksetele juhtidele," ütles Rebane.