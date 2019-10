Mupo: iga mahajäetud hoonega kaasneb tuleohtlikkuse risk!

"Hetkeseisuga on meile teada mahajäetud, lagunemisohtlikke hooneid 241. Enamasti kaasneb iga mahajäetud hoonega tuleohtlikkuse risk," ütles Andreas-Hannes Tamm Munitsipaalpolitsei Ametist.

Põhja-Tallinnas Kopli tänaval süttis neljapäeva hommikul mahajäetud krohvitud puitmaja, teadaolevalt inimesed õnnetuses kannatada ei saanud. Hoone katus hävis tules pea täielikult.

Tamme sõnul suureneb külmade ilmade lähenemisega ka tõenäosus, et mõni nendest tühjalt seisvatest majadest ka süüdatakse. "Kui mõnest mahajäetud hoonest süttivad kõrval olevad hooned, langeb vastutus tõenäoliselt mahajäetud kinnistu ja hoone omanikule, kui ta ei ole eelnevalt täitnud omapoolset kohustust sulgeda hoone kõik sissepääsud," selgitas Tamm.

Tavaliselt viib Munitsipaalpolitsei Amet läbi haldusmenetlused ning hoonete omanikele tehakse hoone sissepääsude ja avade sulgemiseks ettekirjutused. Kui ettekirjutust ei täideta, siis rakendatakse Tamme sõnul sunniraha.



"Meie tugipunkti ametnikud teostavad kontrollreide koos linna sotsiaaltöötajatega kohtadesse, kus on teada kodutute kogunemise kohad ning püüavad pakkuda neile alternatiive ning abi. Enamuses viibivad nad just mahajäetud majades ning sooja saamiseks tehakse ka selleks mitte ettenähtud kohas tuld. Tühjalt seisva maja omaniku kohustus tagada, et tema hoonesse ei pääsetaks sisse," sõnas Tamm.

Jane Gridassov päästeametist kinnitas, et tühjalt seisvates majades juhtub tuleõnnetusi aastaringselt. "Ehk sügise tulekul võib neid esineda veidi rohkem, kuid ma ei ütleks, et muutus oleks liiga suur," kinnitas kommunikatsioonijuht.

Ta kordas üle ka selle, et kasutuseta hoonete puhul on kindlasti väga oluline, et omanikud paneks või lööks selle uksed-aknad kinni nii, et oleks takistatud kõrvalisetele inimestele ligipääs, sest nii on võimalik ennetada tulekahjusid neis hooneis.