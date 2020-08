Mupo: kiiresti arenev Põhja-Tallinn on muutunud öiseks müraallikaks

Probleemiks ei ole niivõrd toitlustuskohad, kes on lubanud muusikat õhtutundidel vaiksemaks keerata, kuivõrd just need kodanikud, kes pärast baaride sulgemist kai äärde kogunevad ja oma alkoholi tarbides seal aega veetes lärmavad.

Soojade suviste õhtute ja ööde saabumisega on korrakaitsjate jaoks teravalt üles kerkinud öörahu rikkumiste teema. Kui varem kaebasid öise lärmi pärast eeskätt vanalinna elanikud, siis nüüd on mürategemise raskuskese liikunud uutesse trendikatesse ja populaarsust kogunud kohtadesse, eeskätt Põhja-Tallinnas Noblessneri kvartalis ja Telliskivi loomelinnakus.

Mõlemas paigas on palju baare, restorane, vinoteeke ja muid toitlustus- ning lõbustusasutusi, kuhu nii tallinlased kui ka nende külalised meelsasti aega veetma lähevad. Ilusate ilmadega on avatud väliterrassid ja sealt kostuv tugev muusika, napsiste inimeste valjuhäälne kõne ja tümps häirib kohalikke elanikke. Lisaks teeb korrakaitsjatele muret hommikutundideni tänaval alkoholi tarbivate alaealiste suurenev hulk.

Noblessneri osas kutsus Põhja-Tallinna linnaosa hiljuti kokku ümarlaua, kuhu lisaks linnaosa esindajatele oli kohale kutsutud piirkonna arendaja, kohalike korteriühistute esindaja, mupo, politsei ja kõigi Noblessneri kvartalis asuvate baaride-restoranide omanikud.

Noblessneris on kõrvuti elamud, mis on eraomanduses ja samas kõigile avatud avalik linnaruum. Populaarseks saanud paigas toimub palju kultuuri- ja spordisündmusi, mis toob kohale palju rahvast, on tihti kärarikkad ning üritustel viibinud publik ei kipu pärast kontserti koju, vaid jääb nautima kaunist vaadet.

Kai ääres lärmavad pidulised

Tihti võetakse kaasa oma alkohol ja taara ning muu prügi jääb kohalike koristada. Härib ka napsiste inimeste kõvahäälne jutt, mis majade vahel võimendub. Populaarsesse kohta tulevad mootorratturid ja autod, mis öösel ringi driftivad, kuigi mootorsõidukitele on sinna sõit keelatud.

Selgus, et probleemiks ei ole niivõrd toitlustuskohad, kes on lubanud muusikat õhtutundidel vaiksemaks keerata, kuivõrd just need kodanikud, kes pärast baaride sulgemist kai äärde kogunevad ja oma alkoholi tarbides seal aega veetes lärmavad. Ümarlaua tulemusel lubas Noblessneri arendaja lahendada prügiprobleemi ja omal kulul kaheks nädalaks katseliselt korda pidama turvafirma.

Telliskivi loomelinnakus on lõbustusasutusi palju rohkem, ka rahvast liigub rohkem ja kogu territoorium ei ole kontsentreeritud ühte punkti, vaid kulgeb lisaks linnaku keskusele ka mõlemas suunas piki Telliski tänavat ja ulatub Balti jaama turuni. Mupo ja politsei on Telliskivis öörahu ajal seal igaöised külalised.

Kolmas väljakutseterikas koht öörahu rikkumiste osas on Stroomi ranna piirkond, kus soojadel õhtu- ja öötundidel kambakesi grillitakse, tarvitatakse ohtralt alkoholi, kuulatakse muusikat ja lärmatakse. Varahommikul võib majade vahel kuulda aga hiliste ülepidutsejate tülitsemist ja korteritesse kolinud seltskondade lärmi ning valjuks keeratud muusikat.

Öörahu tööpäevadel kella 22st

Mupo tuletab kõigile meelde, et öörahu algab tööpäevadel kell 22.00 ja kestab 6.00-ni ning puhkepäevadele eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni. Muul ajal tuleks aga kõigil osapooltel üles näidata mõistlikku käitumist – lõbustusasutuste omanikud peaksid arvestama kohalike elanikega ja muusikat pärast keskööd vaiksemaks keerama või siseruumidesse suunama.

Peagi on algamas kool ja lapsed vajavad väljapuhkamiseks rahu ja vaikust. Kohalikud elanikud aga peavad arvestama, et kui nad on valinud oma elukohaks populaarsed elukvartalid, siis paratamatult tuleb arvestada, et nende igapäevane elu kulgeb teatava melu ja inimeste liikumise keskmes.

Ootame kõigilt linlastelt rohkem üksteisega arvestamist ja kinni pidamist kehtestatud öörahu nõuetest. See kehtib ka isiklikus koduaias erapidude pidamise korral.