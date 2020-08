Sellel aastal moodi läinud kukkede ja kanade rentimine ja pidamine on saamas vastulööki kodulindudega mitte harjunud linlastelt – järjest rohkem tuleb kõnesid ja kirjalikke kaebusi selle kohta, et kukk naabri rõdul ärkab liiga vara ja ajab kogu tänava üles või et naabri aias kanad kogu aeg kaagutavad.

Sellel aastal moodi läinud kukkede ja kanade rentimine ja pidamine on saamas vastulööki kodulindudega mitte harjunud linlastelt – järjest rohkem tuleb kõnesid ja kirjalikke kaebusi selle kohta, et kukk naabri rõdul ärkab liiga vara ja ajab kogu tänava üles või et naabri aias kanad kogu aeg kaagutavad.

Alates 1. jaanuarist võttis Munitsipaalpolitsei ameti kõnekeskus üle 1345 funktsioonid ning linnakodanik saab oma küsimustele ja mured edastada helistades numbril 14410. Tänaseks on 14410-st saanud "kuum number" ja vahel tuleb helistajal olla mitmeid minuteid ootejärjekorras. Selle leevendamiseks suurendas mupo kõnekeskuse korrapidajate arvu töömahukamatel hetkedel kuni kolme inimeseni.

Kõnede arv kuude lõikes on olnud soliidne - aprillis teenindas kõnekeskus 4542, mais 4364, juunis 4897 ja juulis 4721 kõnet. Tippaegadel, eriolukorra kehtestamise alguses reageeriti 340 kõnele ööpäevas, mis on tavalise tööpäevaga võrreldes topeltkoormus.

Helistajate küsimused ja mured olid ja on seinast seina. Eriolukorra esimesel kuul oli enamus kõnedest seotud koroonaviirusega, suvekuudel on esikohal valesti parkimine, teisel kohal jäätmejaamade lahtioleku ajad ja kolmandal öörahu rikkumised. Ka loomad-linnud on olnud inimesi erutav teema.

"Kuna kajakapojad õpivad oma tiibu tunnetama - lohistades neid mööda maad - ja valmistuvad lennuõppeks, siis inimesed arvavad ekslikult, et linnud on vigastatud. Teised aga käsivad kajakapojad ära viia kuna nad karjuvad liiga kõvasti," ütles kõnekeskuse korrapidaja Merike Teder.

Enim kõnesid on seotud teetöödega

Tederi sõnul on suvekuudel enim kõnesid seoses teetöödega, mille puhul tuleb korrapidajal võtta ühendust auto omanikega, et nad sõidukid ümber pargiks. Probleemiks on ka valesti parkimine randade juures haljasalal - kõnniteedel ning loomaaia juures.

"Vahetevahel tundub aga, et oleksime nagu psühholoogide nõuandeliin - kes räägib oma isiklikust murest, kes soovib riiki ja valitsust kiruda, kes ei tea mis päev või kellaaeg on," märkis Teder.

Korrapidajad on täheldanud, et suvel on inimeste suhtumine muutunud hoolivamaks: "Rõõmu teeb see, et inimesed on muutunud lahkemaks ja hoolivamaks. Näiteks - auto omanikul oli jäänud külje aken lahti ja kodanik helistas meile ning palus seda edasi öelda. Mida me ka loomulikult ka tegime. Kui end tutvustasin, ehmatas auto omanik alguses ära. Kui ütlesin, et aken on kogemata lahti unustatud, siis muutus ehmatav hääletoon rõõmsaks ja tänati viisakalt. Sama on, kui palume valesti parkijal auto mujale paigutada, et ta trahvi ei saaks. Tore, et mõistetakse - oleme inimestele pigem abistajaks kui karistajaks," kinnitas Teder.