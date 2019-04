Kevade saabumisega on suurenenud probleemid suuregabariidiliste jäätmetega, mis ladustatakse ebaseaduslikult TVO ja ETO kogumismahutite kõrvale.

Need mahutid on paigaldatud eeldusel, et toimub keskkonnasõbralik pakendite sorteerimine ning nende sisu toimetatakse ära tasuta. Paraku tuuakse konteinerite juurde aga muid jäätmeid s h mööblit, elektroonikat ja ka tavaprügi. Ilmselgelt eeldavad prügi toojad, et mahutite haldaja ka muu kraami ära toimetab. Ainuüksi nädalavahetusel tuli mupo korrapidajale kaebusi kuuest erinevast kohast Lasnamäel ja Pirital, kus TVO ja ETO mahutite ümbrus lausa uppus sodisse.

Mupo tuletab meelde, et suuremõõtmelised jäätmed tuleb omanikul ise ära viia jäätmejaama või kooskõlastada äraviimine oma korteriühistuga, kes tellib konteineri.

ETO ja TVO konteinerite kõrvale prügi ladustamine on keelatud ja karistatav.

Õnneks on järjest rohkem täheldada trendi, kus KÜ tellib igakevadiselt oma kortermaja juurde konteineri, kuhu majaelanikud aastaga kogunenud üleliigse kraami saavad ära tuua. Selline organiseeritud jäätmetest vabanemine on igati tervitatav ja tubli ettevõtmine ning soovitame seda kõigile korteriühistutele. Ka KÜ mahutite kõrvale ladustatud suujäätmete ladustamine on keelatud ning läheb korteriühistule trahvi näol kallimaks maksma, kui konteineri tellimine.