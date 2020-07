Mupo: lahenes Sinimäe müsteerium. Põhjus oli üllatav!

Lasnamäe piirkonna peainspektor Šahrijar Abdullajev ütles, et bussi katkisest signalisatsioonist tulnud raadiolained tekitasid tõrke ja blokeerisid kahe maja autoomanike autosüsteemid.

Mupo Lasnamäe piirkonna inspektorid said telefonikõne, kus Sinimäe tänaval elav meeskodanik kurtis, et kahe maja vahelisel teelõigul kaovad autodel signalisatsioonid, uksed ei lukustu ja uuemat tüüpi autode mootorid ei käivitu.

Probleem olevat kestnud juba kaks kuud ja keegi ei saa aru, kuidas see võimalik on. Probleem olevat just uuemat tüüpi autodega. Tulgu mupo välja ja lahendagu müstiline probleem ära.

Tõepoolest, pärast kohale jõudmist lülitasid inspektorid auto mootori välja ja see uuesti ei käivitunud, samuti ei läinud peale signalisatsioon. Õnneks oli tegu uut tüüpi sõidukiga, mille arvutisüsteem andis teate – mootori käivitamiseks vajutage auto võtmega käivitusnupule. Tänu sellele saadi auto taas tööle ning piirkonna põhjalikumal uurimisel leiti, et kõnealune probleem kehtib ca 50 m raadiusel alal.

Pärast nõupidamist politsei erinevate üksustega, saabusid kohale oma raadioside eksperdid, kes selgitasid välja, et tõrke põhjustajaks oli vana bussilogu.

Lasnamäe piirkonna peainspektor Šahrijar Abdullajev võttis ühendust bussi omanikuga, kes kinnitas, et tõepoolest, bussil on lisaks mitmele muule veale korrast ära ka signalisatsioon.

"Katkisest signalisatsioonist tulnud raadiolained tekitasid tõrke ja blokeerisid kahe maja autoomanike autosüsteemid. Meiega tulid rääkima 6-7 kohalikku, kes olid üle kahe kuu oma autodega hädas olnud," selgitas Abdullajev.

Samasugune olukord oli tekkinud ka umbes kaks aastat tagasi, aga siis imekombel ise ära kadunud, nüüd aga uuesti tagasi tulnud. Autoomanikud nimetasid seda isekeskis "Sinimäe müsteeriumiks" ja versioone selle põhjustaja kohta liikus erinevaid.

"Meie jaoks leidis olukord kahekordselt hea lahenduse – omanik viis vana bussiloksu minema ja me vabanesime taas ühest kaua paigal seisnud uinuvast sõidukist. Autoomanikud said taas autod sõidukorda ja juurde tekkis üks parkimiskoht, mis Lasnamäe magalarajoonis on lausa väärtus omaette".