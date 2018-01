Mupo määratud trahvid vähenesid mullu kolmandiku võrra

Möödunud aastal koostas Tallinna munitsipaalpolitsei (mupo) trahviotsuseid üldsummas 535 154 eurot, mis on 31,5 protsenti vähem kui 2016. aastal.

Liiklusseaduse alusel ehk valesti parkinutele koostati 19 156 trahviotsust üldsummas 383 636 eurot, mis on 32,7 protsenti vähem võrreldes 2016. aastaga, vahendas BNS.

Ühistranspordiseaduse alusel ehk niinimetatud bussijänestele koostati 3811 trahviotsust üldsummas 91 684 eurot, mis on 18,7 protsenti vähem võrreldes 2016. aastaga.

Munitsipaalpolitsei uue juhi Aivar Toompere tööle tulekust alates möödunud aasta 1. jaanuarist võttis amet uue suuna – vähem karistada ja võimalikult palju teha selle asemel suulist selgitustööd. Tulemused on olnud muljetavaldavad, näiteks ainuüksi detsembris tegid mupo inspektorid 831 selgitustööd. 2017. aastal aga tehti kokku 7919 korral suulist selgitustööd. "See tähendab 7919 inimest, kes loodetavasti said seadusandluse osas tunduvalt targemaks ja olid kindlasti rõõmsad, et trahvi asemel anti võimalus oma eksimus heastada," märkis mupo pressiesndaja Meeli Hunt.