Mupo: naabrid kaebavad alusetult üksteise peale

Viimasel ajal on sagenenud mupo korrapidajale laekuvad kõned ja väljakutsed, kus naaber kaebab naabri peale. Ainuüksi sellel nädalal on tehtud kolm vale-väljakutset väitega, et naaber põletab oma aias mürgiseid mööblijäätmeid või plastikut. Üks väljakutsetest tehti aga lausa sauna kütnud naabrile. Kontrollimisel selgus, et sauna köeti korralike kuivade puuhalgudega ja väidetavat musta tossu korstnast ei tulnud. Teisel juhul oli tegemist teetöödele ette jäänud sireliokste põletamisega, mitte mürgise plastikuga, nagu kaebaja kurtis.

Eile helistas mupo korrapidajale ühe kesklinna vaiksel tänaval asuva maja elanik, kes kaebas, et maja ees seisab juba mitmendat päeva välisriigi numbrimärgiga kaubik. Kaubikus elab aga noormees, kes ööpimeduse varjus käivat oma ihuhädasid nende maja seina vastu rahuldamas. Majaelanikud olevat sellest äärmiselt häiritud.

Kohale sõitnud patrull sai ühendust kaubiku omanikuga, kes elab teisel pool tänavat, vastasmajas. Noormees oli hämmingus ja väitis, et tal ei olevat mingit vajadust või põhjust tänaval oma ihuhädasid rahuldada, sest tal on korralik korter ja WC. Ilmselt kellelegi maja elanikest lihtsalt ei meeldi, et suur kaubik maja ees pargib ja aknast avanevat vaadet segab. Patrull tegi noormehele ettepaneku parkida kaubik ringi kohta, kus ei ole aknaid ja seda noormees koheselt ka tegi.

Patrulli sõnul on tegemist vaikse ja kitsa tupiktänavaga, kus liiklust väga vähe ja elanikud pargivad oma autod kõik ühele poole teed, et tagada tänava lõpus elavatele sõidukiomanikele läbipääs. Liikluskorraldusvahendid seal parkimist ei keela, tegemist linnamaaga, seega on parkimine igati korrektne.

"Täiesti tühi väljakutse – raiskasime mõttetult bensiini ja aega. Asja oleks saanud palju lihtsamalt ja rahulikumalt lahendada, kui kaebaja oleks oma murega otse noormehe poole pöördunud," tegi patrull kokkuvõtte. "Aga rumalat juttu välja mõelda ja teist inimest mustata – see on inetu tegu. Pealegi oli tänav täiesti puhas ja märke sellest, et kasvõi mõni möödakäija või asotsiaal seal oma ihuhädasid rahuldamas käiks, ei olnud."

Mupo paneb inimestele südamele – mõelge veidi enne väljakutse tegemist. Mõistlik on kõigepealt naabriga vestelda ja oma murest või probleemist teada anda. Nagunii tuleb probleemi lahendamiseks mõlemad osapooled kokku viia. Tihti lahenevad olukorrad viisil, et kaebealune küsib siiralt kaebajalt – miks sa mulle ei rääkinud, et see sind häirib?!

Alles siis, kui probleemile ühiselt lahendust ei leita, võib vahekohtunikuks välja kutsuda korrakaitsjad. Valeväljakutsed raiskavad meie inspektorite väärtuslikku aega, mille tõttu võib mõnigi tõsisem ja kiiremat reageerimist vajav probleem lahendamata jääda. Naabrid, kaebamise asemel rääkige rohkem omavahel!