"Sellist olukorda, et inimesed sõidavad massiliselt ühistranspordis ilma ühegi dokumendi ja ka ühiskaardita pole kunagi varem ette tulnud," ütles munitsipaalpolitsei (mupo) piletipatrulli inspektor Maie Mossin.

Esimesest juunist taastus linna ühistranspordis tavapärane sõidukorraldus ning mupo piletikontroll taasalustas oma tööd. Tallinna linn andis eriolukorra ajal sõidu ühistranspordiks kõigile priiks. See tähendas, et trammis, trollis ja bussis oli sõit kõigile, nii linlastele kui ka linnakülalistele tasuta. Sellel perioodil rohelise ühiskaardi valideerimist ei kontrollitud, et tagada, nii reisijate kui kontrolljate ohutus ja teisalt – ühistransport oli pea inimtühi. Tänaseks on bussid-trammid-trollid taas rahvaga täitunud ja kontrollimine igapäevane.

"Oli alust arvata, et inimesed on eriolukorra ajal tekkinud vabadusega harjunud ega valideeri enam vanast harjumusest ühiskaarti, aga tegelikult olid esimese nädalal kontrolltulemused üllatavalt positiivsed – inimesed valideerisid hoolikalt ja ilma piletita inimesi oli vähe," nendib piletipatrulli inspektor Maie Mossin.

Paraku on juulikuuks asjad kardinaalselt muutunud. "Sellist olukorda, et inimesed sõidavad massiliselt ühistranspordis ilma ühegi dokumendi ja ka ühiskaardita pole kunagi varem ette tulnud," on Mossin hämmastunud. "Vastatakse, et roheline kaart on küll olemas, aga kodus, aga ma olen ju Tallinna elanik ja mul on nagunii tasuta sõidu õigus. Sellist suhtumist on kõige rohkem märgata mitte noorte vaid hoopis keskealiste reisijate hulgas".

Mossini sõnul oli varem suurimaks probleemiks koolieas lapsed ja noored, kes kas ei viitsinud või unustanud oma sõitu registreerida. Praegu on pigem teistpidi: "Suvine aeg ja võiks arvata, et noortel pole õpilaspiletit kaasas, aga ometi on ja ka rohelist kaarti valideeritakse tublilt," kiitis inspektor noori.

Omaette seltskond on nooremapoolsed inimesed, kes kontrollimisel väidavad, et on just tulnud Iirimaalt, Rootsist või muust välisriigist ega tea, et eriolukorra-aegsed reeglid enam ei kehti ning piletiost on taas kohustuslik.

Mossini sõnul kohtab transpordis taas turiste. "Nende puhul on tavaline see, et ostetakse kolme või viie päeva kaart ja siis sellega sõidetakse, aga ei valideerita. Eks me siis õpeta ja suuna neid," räägib inspektor.

Ühistranspordis on seltskond väga kirju ja ka käitumine erinev. "Reeglina on inimesed mõistvad ja viisakad, aga kahjuks ei möödu ühtegi päeva ilma ebameeldiva intsidendi või solvanguta. "Sellega harjub pikapeale, sa ei võta seda enam isiklikult, sunnid end rahulikuks ning selgitad sõimurahe all kannatlikult, mille vastu inimene on eksinud ja mida ta peab edasi tegema".

Tuletame kõigile ühistranspordi kasutajatele meelde, et oma sõit tuleb kõigil sõitjail lunastada. Kui olete Tallinna linna elanik, siis annab teile tasuta sõidu õiguse rohelise kaardi valideerimine. Kui olete külaline, siis on võimalus rohelisele kaardile kanda sobiv rahasumma ja siis iga sõidu eest valideerides maksta sõidu eest. Bussijuhid praegu pileteid ei müü, kuid pileti saate pangakaardiga viibates osta esiukse juures asuvast piletimasinast.

"Nii nagu ei ole tasuta lõunaid, nii ei ole ka tasuta sõitu – rohelise kaardi valideerimine ei käi kellelegi üle jõu. Pärast piletipatrulli bussis protokolli saamine ja ajakaotus on aga märksa ebamugavamad – ja ebameeldivamad tegevused, kui lihtne kaardi piiksutamine. Ei ole nii, et olen tallinlane ja mul on tasuta sõit - tasuta sõidu tagab ühiskaardi valideerimine," teeb Mossin kokkuvõtte.