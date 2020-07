Mupo: taksondus on varjusurmast ärkamas

"Eriolukorra ajal taksondus korrastus – turule jäid vaid ausad ja korras dokumentidega juhid. Nüüd hakkab ka siin kriisieelne olukord taastuma," tõdes mupo taksosektori juht Aivar Melnikov.

Mupo taksosektor andis ülevaatetaksonduses toimunud muutustest eriolukorra ajal ja nentis, et juulikuus on taas tõusnud sõidukikaartide taotluste arv. Möödunud nädalal esitati 68 taotlust, millest 43 rahuldati ja kaks taotlejat said negatiivse vastuse.

"Tundub, et taksondus hakkab toibuma ning eriolukorra eelsele tasemele tagasi tõusma," ütles Melnikov. "Enne eriolukorra algust oli tavaline, et kuus esitati 350-400 taotlust ehk ligi 100 taotlust nädalas. Arv 68 näitab selget taastumise märki."

Melnikovi sõnul toimus eriolukorra perioodil taksonduses suur kukkumine. Märtsis seda veel ei kajastunud, sest menetleti veebruaris laekunud dokumente, kuid aprillist alates on langus nähtav - aprillis esitati vaid 95, mais 116 ja juunis 168 taotlust. Ilmselt oli siin oma mõju ka asjaolul, et mupo taksosektor võttis sel perioodil vastu ja menetles üksnes elektrooniliselt esitatud taotlusi.

Teine huvitav tendents Melnikovi sõnul oli see, et juhid hakkasid massiliselt sõidukikaarte tühistama, mis tähendas, et loobuti aktiivsest tööst tänaval. Nii näiteks esitati märtsis 192, aprillis 222, mais 140 ja juunis 132 tühistamistaotlust. Kokku tühistati eriolukorra ajal 686 sõidukikaarti.

"Panen juhtidele südamele – mõelge enne hoolega läbi, kas te olete valmis kandma sõidukikaardiga kaasnevaid kohustusi. Esimene on see, et taksot sõites suureneb tunduvalt teie auto kindlustuse makse määr. Teiseks, teie sõidukile jääb registrisse märge, et sellega on osutatud taksoteenust ja kui teil on tulevikus soov autot müüa, siis annab see ostjale hea võimaluse hinda alla kaubelda," selgitas Melnikov.

Skeem väiksemate kindlustuskulude jaoks

"Paljud juhid teevad endale sõidukikaardi ja proovivad nädala-paar, seejärel aga tühistavad oma kaardi, sest uue tulijana turule siseneda ei ole lihtne. Konkurents on karm ja tegelik teenistus ei vasta ootustele."

Sõidukikaartide tühistamise taga on aga veel üks kaval nõks ja uus petuskeem: "Inimene esitab taotluse, see rahuldatakse ja vedaja aktiveerib juhi jaoks Äpi. Selle kasutusõigus käes, tühistab juht kaardi ja sõidab rahulikult ringi väiksemate kindlustuskuludega. Vedaja üldjuhul uuesti sõidukikaardi olemasolu ja selle kehtivust üle ei kontrolli. Seda skeemi me tasapisi püüame lõhkuda. Eriolukorra ajal taksondus korrastus – turule jäid vaid ausad ja korras dokumentidega juhid. Nüüd hakkab ka siin kriisieelne olukord taastuma," lisas Melnikov, et mupo inspektorid kontrollivad taksosid pidevalt ja rikkujad saavad hoiatuse või rahalise karistuse.

Üks murekoht mupo jaoks on veel see, et juhid, kes on endale tellinud teenindajakaardi paberkandjal, ei ole oma kaardile järele tulnud, neid on sadu. "Seega, palun tulge oma dokumentidele järele," ütleb Melnikov.

Lõpetuseks ütleb Aivar Melnikov tänusõnad platvormiteenust pakkuvatele vedajatele, kes pärast pikka vägikaikavedu siiski otsustasid mupoga koostööle asuda ja nõuda juhtidelt sõidukikaardi olemasolu. "See on väga suur samm edasi taksoturu korrastumisel, suured tänud hea koostöö eest. Loodame, et jätkame samas positiivses võtmes."