Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet tugevdab pühade-eelsel ajal suuremate kaubanduskeskuste juures parkimiskontrolli, et vältida võimalikku parkimiskaost.

"Valesti parkimine on Tallinnas suurim probleem – 90% meie infotelefonile tulevatest telefonikõnedest ja kirjalikest avaldustest puudutavad just nimelt valesti parkimist, seda eelkõige kesklinnas ja magalarajoonides. Aastavahetusel läheb aga parkimiskord käest ära kaubanduskeskuste juures. Seal pole osturallile suunduvate inimeste leidlikkusel piire – pargitakse keelava märgi alla, ülekäiguradadel, lillepeenardes ja haljasalal," loetleb "parkimisgeeniuste" lemmik parkimiskohti Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere.

Üleeilne tunniajaline reid Ülemiste kaubanduskeskuse juures näitas, et parkimise distsipliin kiirel pühade-eelsel ajal on vägagi halb - tunni aja jooksul tabati ligi 50 valesti parkijat. Enamikel juhtudel piirduti suulise hoiatusega, ent paarkümmend juhti said klaasipuhastaja vahele ka hoiatustrahvi.

"Eriti murelikuks teeb see, et järjest tihedamalt kohtame olukordi, kus täis elujõus autoomanik pargib oma sõiduki mugavusest invakohale. Valus on vaadata, kui invakohale parkinud luksusautost jalutab välja silmatorkavalt heas elujõus noor inimene. Meie keskel on palju puudega inimesi, kellel on liikumisega raskusi ning kelle jaoks invakohad on spetsiaalselt toodud kaubanduskeskuste sissekäikude lähedale. Näidakem nende inimeste vastu üles rohkem lugupidamist. Invakaardi olemasolu ei anna automaatset õigust invakohal parkida, kaarti saab kasutada kas puudega inimene või temaga kaasas olev ning teda abistav inimene. Ei ole nii, et laenad naabrilt invakaardi ja lähed sisseoste tegema".

Toompere sõnul on liiklust takistaval valesti parkimisel veel teinegi oluline aspekt. "Aga mis juhtub siis, kui kaubanduskeskuses tekib reaalne kriisiolukord ning kohale saabunud pääste, kiirabi ja korrakaitse ei pääse hädasolijaid abistama, sest seda takistavad valesti pargitud sõidukid? Mõtelgem selle peale, selline olukord võib tekkida ja siis on juba hilja".

Mupo hoiab kaubanduskeskuste parklatel silma peal ning ootab ka kaubanduskeskuste turvatöötajate aktiivsemat sekkumist valesti parkimiste puhul. Soovime kõigile ilusat ja rahulikku jõuluaega ning mõistvat suhtumist kaasliiklejatesse!