Mustamäe eakate nõukogu valis esimehe ja juhatuse

"Selge on see, et VEB fondi saaga idee autor oli toonane Eesti Panga president Siim Kallas. Otsus moodustada VEB fond ja jätta rahata pankade kliendid olid Eesti Panga presidendi vastutusvallas," sõnas SA VEB likvideerija Rein Järvelill riigikogus VEB fondi arutelul. "VEB fondi köis on vaja läbi raiuda, et lõppeks poliitiline kultuur, mis on oma jälje jätnud ka kogu Eesti ärikultuuri - susserdamine, rehepaplus, riigi raha varastamine," ütles riigikogulane Artur Talvik. "Kui selle raha eest on pandud alus ühele Eesti olulisele erakonnale, siis see on hirmuäratav."