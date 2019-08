Mustamäe Humanitaargümnaasium saab sügiseks kauaoodatud staadioni

Staadionile ehitatakse kolm jooksurada, jalgpalli-, võrkpalli- ja korvpalliväljakud, kaugushüppekastid, kuulitõukering, erinevad võimlemisriistad, asfaltplats koos betoonist lauatenniselaudadega ning ümber staadioni puukoorekattega rada krossijooksuks.

Käesoleval nädalal algasid Mustamäel aadressil Tammsaare tee 147c Mustamäe Humanitaargümnaasiumi staadioni ehitustööd.

"Mustamäe Humanitaargümnaasium on oma staadioni oodanud juba pea viisteist aastat," tunnistab Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. "Seega oli 29. juuli 2019 mõnes mõttes lausa ajalooline päev – aadressil A. H. Tammsaare tee 147c alustati staadioni rajamist. Spordirajatis saab olema kaasaegne ja mitmekülgsete võimalustega."

Mustamäe Humanitaargümnaasiumi staadioni rajamiseks on eraldatud 1 miljon eurot, kauaoodatud spordirajatise suurus saab olema 10 259 m² ja see valmib loodetavasti juba eeloleval sügisel. "Mul on väga hea meel nii Mustamäe Humanitaargümnaasiumi rahva pärast kui ka selle üle, et meie linnaosa sportimisvõimalused paranevad veelgi. See on puhas rõõm," ütles Laats.

Mustamäe Humanitaargümnaasiumi staadion koosneb kolme jooksurajaga ümbritsetud alast, mille sisse rajatakse kunstmurukattega jalgpalliväljak. Lisaks on staadioni ühel küljel kaks lisajooksurada ja radade pikendused, et moodustuks kokku 5 sirget 120 m pikkust rada ning eraldi hoovõturada, mille mõlemas otsas on kaugushüppekastid.

Staadion kaetakse (välja arvatud kunstmurukattega jalgpalliväljak) tartaankattega. Jooksuradadest sissepoole jäävale alale on lisaks jalgpalliväljakule planeeritud võrkpalli- ja korvpalliväljak (tartaankattega).

Korvpalliväljaku juurde on kavas rajada erinevate funktsioonidega võimlemisinventar (kangid, rööbaspuud, poom jne). Ümber staadioni on planeeritud vabakujuline puukoorekattega rada krossijooksuks. Staadioni kaugushüpperaja äärde on planeeritud 20 pinki.

Kinnistu kagunurka on planeeritud väike asfalteeritud ala, kuhu paigaldatakse betoonist lauatenniselauad. Kinnistu piiratakse võrkpiirdega igast küljest kõrgusega 2,5 m, kinnistu loodepiirile rajatakse võrkpiire kõrgusega 3,6 m, et vältida pallide lendumist liiklusalale.

Mustamäe Humanitaargümnaasiumi staadioni projekteeris Avaste Arhitektuuribüroo OÜ, ehitab AS YIT Eesti.