Mustamäe koolitab tulevasi tipprattureid

Täna oli Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja esimene koolipäev tasuta jalgrattakoolitusest osavõtjatele. Liiklemistarkusi jagas koolitaja Kristel Tamm, kursus kestab 12. augustini.

"Jalgrattakoolitusele said registreeruda 10–15-aastased rattasõiduhuvilised mustamäelased," selgitas Laats. "Huvi asja vastu oli päris suur, mõlemad grupid said paari päevaga täis, nii et pidime kahjuks osale huvilistest ka ära ütlema."

Siiski on plaanis korraldada tasuta jalgrattakoolitusi ka edaspidi ning kes usinasti tundides kaasa lööb ja kel jalgrattasõit selge, ei jää jalgratturilubadest ilma.

"Mustamäe Linnaosa Valitsus peab väga oluliseks oma piirkonna laste turvalist käitumist liikluses, sealt kerkis ka mõte koostöös politsei ja maanteeametiga korraldada meie rattasõiduhuvilisele noorsoole 3.–12. augustil jalgrattakursused. Koolitaja on oma ala spetsialist ning pole kahtlust, et pärast nende kursuste läbimist on noortel tubli eeldus saada osavateks jalgratturiteks," kinnitas Laats.

Jalgratturi koolitus toimub ajavahemikul 3.08.–12.08 kahes rühmas: üks kursus õpib tööpäeviti kell 10.00–13.00 ning teine kell 14.00–17.00. Kursus lõpeb jalgrattaloa teooria- ja sõidueksamiga ning piduliku tunnistuste jagamisega.